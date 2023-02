Paradise Mobile apporte de nouvelles expériences de communication aux Bermudes, reposant sur le réseau 4G et 5G cloud natif de bout en bout de Mavenir

HAMILTON, Bermudes, et RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, l’éditeur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux avec des solutions cloud natives capables de fonctionner sur n’importe quel cloud, a annoncé aujourd’hui qu’il était le fournisseur de technologies alimentant le réseau 4G et 5G de Paradise Mobile. Paradise Mobile est un fournisseur de services de communication (FSC) cloud natif nouvellement constitué qui crée des expériences de communication flexibles et basées sur l’innovation pour les Bermudes.

Paradise Mobile modernise les services et apporte de nouvelles solutions technologiques aux Bermudes pour une expérience globale des abonnés améliorée. La solution fournie par Mavenir fera passer l’île aux normes les plus récentes et les plus avancées, améliorant aussi bien la bande passante que la latence pour les utilisateurs, et permettant une multitude de nouveaux produits et services, relevant ainsi quelques-uns des principaux défis en matière de service sur l’île.

Le tout nouveau réseau de Paradise Mobile est construit à partir de zéro avec des composants conteneurisés, ouverts et interopérables et des radios basées sur O-RAN. Mavenir fournit à Paradise Mobile un réseau de bout en bout complet, comprenant l’intégration système. Le réseau est construit avec des composants logiciels du portefeuille complet de Mavenir, incluant :

Sam Tabbara, cofondateur et PDG de Paradise Mobile, a déclaré : « Paradise Mobile est heureux de collaborer avec Mavenir pour construire un réseau transformateur et offrir une expérience client de classe mondiale. Nous nous réjouissons à l’idée d’offrir des expériences et une technologie de pointe, un véritable choix aux consommateurs et une concurrence lors de notre lancement aux Bermudes en 2023. Le partenariat entre Paradise Mobile et Mavenir aux Bermudes est la première annonce d’une série de modernisations du réseau prévues dans d’autres îles. »

Antonio Correa, vice-président régional principal chez Mavenir, a déclaré : « Mavenir a le plaisir de permettre à Paradise Mobile de créer un réseau avancé, flexible et entièrement automatisé qui offre une efficacité et des capacités accrues sur les marchés sur lesquels Paradise effectue un lancement. Les composants de réseau mobile cloud natifs et basés sur des logiciels de Mavenir peuvent être déployés avec facilité et flexibilité, donnant à Paradise Mobile la possibilité de déployer de nouveaux services monétisables avec un délai de commercialisation rapide. »

À propos de Paradise Mobile :

Paradise Mobile construit un monde de connexion sans effort grâce à un réseau sans fil de nouvelle génération lancé sur plusieurs marchés et pays, en commençant par les Bermudes en 2023.

Rendez-vous sur www.paradisemobile.com pour obtenir de plus amples renseignements.

À propos de Mavenir:

Mavenir construit l’avenir des réseaux et des technologies de pointe pionnières, en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique, basé sur logiciel, qui s’exécute sur n’importe quel cloud. En tant que seul éditeur de logiciel de réseau cloud natif de bout-en-bout du secteur, Mavenir transforme la façon dont le monde se connecte, accélérant ainsi la transformation du réseau logiciel pour plus de 250 fournisseurs de services de communications dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés au niveau mondial. www.mavenir.com

