Paradise Mobile為百慕達帶來由Mavenir端對端雲端原生4G和5G網路提供支援的通訊新體驗

百慕達漢米爾頓和德州理查孫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生解決方案建置適用於未來需求的網路。公司今天宣布成為協助Paradise Mobile 4G和5G網路的技術供應商。Paradise Mobile是一家新成立的雲端原生通訊服務提供者(CSP)，正致力於為百慕達打造創新驅動的敏捷通訊體驗。

Paradise Mobile正在為百慕達進行服務現代化改造，並帶來全新技術解決方案，以全面改善用戶體驗。Mavenir提供的解決方案將為這個島國帶來最新的一流標準，改善用戶的頻寬和延遲體驗，並推出大量的新產品和服務，從而解決這個島國的一些巨大服務挑戰。

Paradise Mobile全新的網路將從頭開始建置，採用容器化、開放式、可互通的元件和開放式無線接取網(O-RAN)的無線設備。Mavenir將為Paradise Mobile提供包括系統整合在內的完整端對端網路。該網路正在建置中，將採用Mavenir全面產品組合中的軟體元件，其中包括：

Paradise Mobile共同創辦人兼執行長Sam Tabbara表示：「Paradise Mobile很高興能與Mavenir合作，共同打造變革性網路和世界級客戶體驗。我們期待於2023年在百慕達推出時帶來先進技術和體驗、真正的消費者選擇和競爭力。Paradise Mobile和Mavenir在百慕達的合作是雙方計畫在其他島嶼進行的一系列網路現代化改造中的首個公告。」

Mavenir資深區域副總裁Antonio Correa表示：「Mavenir很高興能幫助Paradise Mobile建置先進、敏捷且完全自動化的網路，以在Paradise推出的市場中提供更高的效率和容量。Mavenir的軟體驅動型雲端原生行動網路元件可輕鬆靈活地部署，讓Paradise Mobile能夠部署新的、可快速上市的可變現服務。」

關於Paradise Mobile：

Paradise Mobile正致力於透過在多個市場和國家推出的新一代無線網路建立一個輕鬆連接的世界，將於2023年在百慕達率先開始。

請造訪www.paradisemobile.com瞭解更多資訊。

關於Mavenir：

Mavenir正在建置網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

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