Paradise Mobile为百慕大带来由Mavenir端到端云原生4G和5G网络提供支持的通信新体验

百慕大哈密尔顿和得克萨斯州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行的云原生解决方案构建面向未来的网络。公司今天宣布成为助力Paradise Mobile 4G和5G网络的技术提供商。Paradise Mobile是一家新成立的云原生通信服务提供商(CSP)，正致力于为百慕大打造创新驱动的敏捷通信体验。

Paradise Mobile正在为百慕大进行服务现代化改造，并带来全新技术解决方案，以全面改善用户体验。Mavenir提供的解决方案将为这个岛国带来最新的一流标准，改善用户的带宽和延迟体验，并推出大量的新产品和服务，从而解决这个岛国的一些巨大服务挑战。

Paradise Mobile全新的网络将从头开始构建，采用容器化、开放式、可互操作的组件和基于开放式无线接入网(O-RAN)的无线设备。Mavenir将为Paradise Mobile提供包括系统集成在内的完整端到端网络。该网络正在构建中，将采用Mavenir全面产品组合中的软件组件，其中包括：

Paradise Mobile联合创始人兼首席执行官Sam Tabbara表示：“ Paradise Mobile很高兴能与Mavenir合作，共同打造变革性网络和世界级客户体验。我们期待于2023年在百慕大推出时带来先进的技术和体验、真正的消费者选择和竞争力。Paradise Mobile和Mavenir在百慕大的合作是双方计划在其他岛屿进行的一系列网络现代化改造中的首个公告。”

Mavenir高级区域副总裁Antonio Correa表示：“ Mavenir很高兴能帮助Paradise Mobile创建先进、敏捷且完全自动化的网络，以在Paradise推出的市场中提供更高的效率和容量。Mavenir的软件驱动型云原生移动网络组件可轻松灵活地部署，让Paradise Mobile能够部署新的、可快速上市的可变现服务。”

关于Paradise Mobile：

Paradise Mobile正致力于通过在多个市场和国家推出的新一代无线网络建立一个轻松连接的世界，将于2023年在百慕大率先开始。

请访问www.paradisemobile.com了解更多信息。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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