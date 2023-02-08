SYNTAGMA CAPITAL就收購耐克森的局域網/資料中心(“LAN/DC”)和電信/光纖(“FTTx”)部門進行獨家談判

布魯塞爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Syntagma Capital今天宣佈，公司已就收購耐克森公司(Nexans SA)的局域網/資料中心(“LAN/DC”)和電信/光纖(“FTTx”)部門與耐克森進行獨家談判。該部門針對資料中心、智慧樓宇和電信營運商設計、製造和分銷以光纖和銅技術為基礎的智慧連接解決方案。該部門總部位於法國巴黎，在法國、比利時、德國、希臘、摩洛哥和中國的8個營運據點擁有約680名員工，在100多個國家創造了約2億歐元的營收。

擬議的交易須滿足慣常成交條件，包括工程委員會的資訊和諮詢以及其他監管批准，預計將在2023年上半年結束前完成。

Syntagma管理合夥人Sebastien Kiekert Le Moult表示：「我們很高興與管理層合作，繼續發展這項業務。為資料管理提供骨幹解決方案，前景令人振奮。儘管購併市場充滿挑戰，我們仍在繼續尋找有吸引力的機會來投入我們的資金，同時為賣家提供解決複雜分拆問題的撤資解決方案。在拆分過程中，速度和確定性至關重要。此項交易是我們最近的一次分拆操作，它反映了Syntagma的策略，即收購那些將從新東家身上獲益的企業，進而推動下一個成長領域的發展。」

耐克森執行長Christopher Guérin表示：「我們很高興我們的電信系統部門的同事將加入有策略眼光的新家庭，Syntagma Capital將進一步投資並發展這項業務。這種強有力的組合將為員工和客戶帶來極好的機會。我要感謝團隊過去所做的出色工作，並對他們未來的發展充滿信心。」

Syntagma合夥人Frank Coenen表示：「Syntagma在處理複雜分拆問題方面的能力對於體現我們的差異化至關重要。該業務部門在未來幾年將擁有極佳的成長機會。我們希望利用該公司廣泛的技術知識、全球影響力和強大的客戶關係，透過內生動力和在關鍵產品領域和地區進行有針對性的購併投資來加速其成長。」

參與交易的Syntagma團隊成員包括Sebastien Kiekert Le Moult（管理合夥人）、Frank Coenen（合夥人）、Benjamin Dahan（合夥人）、João Pilecco（資深副總裁）和Ludovic Ruffenach（資深經理）。

Willkie Farr & Gallagher為Syntagma提供法律諮詢，普華永道提供財務、法律、稅務和社會諮詢，羅蘭貝格提供商業和策略支援，ERM就ESG（環境、社會與治理）和EHS（環境、健康與安全）事務提供諮詢。

關於Syntagma Capital

Syntagma投資於能夠從實際營運專長中獲益的公司，以加速成長並提高所有利害關係者的績效。我們是真正的營運商，擁有在全球進行工作和管理公司的經驗，利用我們的內部資源制定成功的策略，執行這些策略以發揮其全部潛力，並創造永續的長期價值。Syntagma在廣泛的產業投資和經營公司，特別關注材料、化學、工業和商業服務市場，包括製造、分銷、運輸和物流、設備租賃、金屬服務和其他行業。作為聯合國責任投資原則組織(UN PRI)的簽約者，Syntagma致力於在所有投資中實施極高的環境、社會與治理(ESG)標準。公司總部位於比利時布魯塞爾。如欲瞭解更多資訊，請造訪：https://syntagmacapital.com

關於耐克森

一個多世紀以來，耐克森在地球電氣化方面扮演至關重要的角色，並致力於使未來電氣化。集團在42個國家擁有近2.5萬名員工，正在推動向電氣化新世界的轉變，以建構更安全、更永續、可再生、無碳的世界，讓所有人都能在其中安居樂業。2021年，耐克森的標準銷售額為61億歐元。集團在為以下五個主要領域設計和製造電纜系統和服務方面居於領先地位：能源生產和傳輸、分配、使用、工業和解決方案以及電信和資料。耐克森是所在產業中第一個成立企業基金會的公司，為那些促進全世界弱勢群體獲得能源的行動提供支援。集團致力於幫助在2030年前達成碳中和。

耐克森——電氣化未來(Electrify the future)。

耐克森在巴黎泛歐證券交易所A部上市。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.nexans.com

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