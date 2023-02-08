SYNTAGMA CAPITAL就收购耐克森的局域网/数据中心(“LAN/DC”)和电信/光纤(“FTTx”)部门进行独家谈判

布鲁塞尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Syntagma Capital今天宣布，公司已就收购耐克森公司(Nexans SA)的局域网/数据中心(“LAN/DC”)和电信/光纤(“FTTx”)部门与耐克森进行独家谈判。该部门面向数据中心、智能楼宇和电信运营商，负责基于光纤和铜技术的智能连接解决方案的设计、制造和分销。该部门总部位于法国巴黎，在法国、比利时、德国、希腊、摩洛哥和中国的8个运营点拥有约680名员工，在100多个国家创造了约2亿欧元的营收。

拟议的交易须满足惯常成交条件，包括工程委员会的信息和咨询以及其他监管批准，预计将在2023年上半年结束前完成。

Syntagma管理合伙人Sebastien Kiekert Le Moult表示：“我们很高兴与管理层合作，继续发展这项业务。为数据管理提供骨干解决方案，前景令人振奋。尽管并购市场充满挑战，我们仍在继续寻找有吸引力的机会来投入我们的资本，同时为卖家提供解决复杂分拆问题的剥离解决方案。在拆分过程中，速度和确定性至关重要。此项交易是我们最近的一次分拆操作，它体现了Syntagma的战略，即收购那些将从新东家身上获益的企业，进而推动下一个增长领域的发展。”

耐克森首席执行官Christopher Guérin表示：“我们很高兴我们的电信系统同事将加入有战略眼光的新家庭，Syntagma Capital将进一步投资并发展这项业务。这种强有力的组合将为员工和客户带来极好的机会。我要感谢团队过去所做的出色工作，并对他们未来的发展充满信心。”

Syntagma合伙人Frank Coenen表示：“Syntagma在处理复杂分拆问题方面的能力对于体现我们的差异化至关重要。该业务部门在未来几年将拥有极佳的增长机会。我们希望利用该公司广泛的技术知识、全球影响力和强大的客户关系，通过内生动力和在关键产品领域和地区进行有针对性的并购投资来加速其增长。”

参与交易的Syntagma团队成员包括Sebastien Kiekert Le Moult（管理合伙人）、Frank Coenen（合伙人）、Benjamin Dahan（合伙人）、João Pilecco（高级副总裁）和Ludovic Ruffenach（高级经理）。

Willkie Farr & Gallagher为Syntagma提供法律咨询，普华永道提供财务、法律、税务和社会咨询，罗兰贝格提供商业和战略支持，ERM就ESG（环境、社会与治理）和EHS（环境、健康与安全）事务提供咨询。

关于Syntagma Capital

Syntagma投资于能够从实际运营专长中获益的公司，以加速增长并提高所有利益相关者的绩效。我们是真正的运营商，拥有在全球范围内开展工作和管理公司的经验，利用我们的内部资源制定成功的战略，执行这些战略以实现其全部潜力，并创造可持续的长期价值。Syntagma在广泛的行业投资和运营公司，特别关注材料、化学、工业和商业服务市场，包括制造、分销、运输和物流、设备租赁、金属服务和其他行业。作为联合国责任投资原则组织(UN PRI)的签约方，Syntagma致力于在所有投资项目中实施极高的环境、社会与治理(ESG)标准。公司总部位于比利时布鲁塞尔。如需了解更多信息，请访问：https://syntagmacapital.com

关于耐克森

一个多世纪以来，耐克森在地球电气化方面发挥了至关重要的作用，并致力于使未来实现电气化。集团在42个国家拥有近2.5万名员工，正在推动向电气化新世界的转变，以构建一个更安全、更可持续、可再生、无碳的世界，让所有人都能在其中安居乐业。2021年，耐克森的标准销售额为61亿欧元。集团在为以下五个主要领域设计和制造电缆系统和服务方面居领先地位：能源生产和传输、分配、使用、工业和解决方案以及电信和数据。耐克森是所在行业中第一个成立企业基金会的公司，为那些促进全世界弱势群体获得能源的行动提供支持。集团致力于帮助在2030年前实现碳中和。

耐克森——电气化未来(Electrify the future)。

耐克森在巴黎泛欧证券交易所A部上市。

如需了解更多信息，请访问www.nexans.com

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