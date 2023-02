SYNTAGMA CAPITAL start exclusieve onderhandelingen voor de overname van de onderdelen LAN/datacenter (“LAN/DC”) en Telecom/Fibre (“FTTx”) van Nexans.

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Syntagma Capital heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf exclusieve onderhandelingen is gestart met Nexans SA voor de overname van de onderdelen LAN/datacenter (“LAN/DC”) en Telecom/Fibre (“FTTx”). Het bedrijf ontwerpt, produceert en distribueert slimme connectiviteitsoplossingen op basis van glasvezel- en kopertechnologieën voor datacenters, slimme gebouwen en telecombedrijven. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Parijs, Frankrijk en heeft circa 680 mensen in dienst, verspreid over de acht vestigingen in Frankrijk, België, Duitsland, Griekenland, Marokko en China. Het bedrijf behaalde een omzet van circa EUR 200 miljoen in meer dan 100 landen.

De voorgenomen transactie, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder het informeren en raadplegen van ondernemingsraden en het verkrijgen van regulatieve goedkeuring, zal naar verwachting tegen het einde van de eerste helft van 2023 worden afgerond.

“We zijn verheugd om samen te werken met het management om het bedrijf verder te laten groeien. Het bieden van het fundament voor gegevensbeheer is een uiterst interessant vooruitzicht. Ondanks de uitdagingen op de markt voor fusies en overnames, zien we nog altijd aantrekkelijke mogelijkheden om ons kapitaal te investeren en tegelijkertijd verkopers te voorzien van afstotingsoplossingen voor complexe afsplitsingen waarbij snelheid en zekerheid cruciaal zijn. Deze transactie vertegenwoordigt onze meest recente afsplitsing en weerspiegelt de strategie van Syntagma om bedrijven over te nemen die zullen profiteren van een nieuwe eigenaar om het volgende groeigebied te stimuleren,” aldus Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner van Syntagma.

Christopher Guérin, Chief Executive Officer van Nexans verklaart: “We zijn verheugd dat onze collega's van Telecom Systems samen met Syntagma Capital een nieuwe strategische eenheid gaan vormen om verder te investeren en het bedrijf verder te laten groeien. Deze krachtige combinatie zal werknemers en klanten zinvolle kansen bieden. Ik wil de teams bedanken voor het uitstekende werk dat ze in het verleden hebben geleverd en ik heb veel vertrouwen in hun toekomstige ontwikkeling.”

“Het vermogen van Syntagma om complexe afsplitsingen te beheren was cruciaal om ons te onderscheiden. Het bedrijf biedt de komende jaren aanzienlijke groeimogelijkheden,” aldus Frank Coenen, Partner van Syntagma. “We verwachten gebruik te kunnen maken van de uitgebreide technische knowhow, wereldwijde aanwezigheid en sterke klantrelaties van het bedrijf om de groei te versnellen, zowel organisch als door gerichte investeringen in fusies en overnames in belangrijke productgebieden en geografische regio's.”

Het team van Syntagma dat bij de transactie betrokken was, werd gevormd door Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior Vice President) en Ludovic Ruffenach (Senior Associate).

Willkie Farr & Gallagher verleende juridisch advies aan Syntagma, PwC verstrekte financieel, juridisch, fiscaal en sociaal advies, Roland Berger verleende commerciële en strategische ondersteuning en ERM gaf advies over ESG- en EHS-aangelegenheden.

Over Syntagma Capital

Syntagma investeert in bedrijven die kunnen profiteren van praktische operationele expertise om de groei te versnellen en de prestaties voor alle belanghebbenden te verbeteren. We zijn echte operators met ervaring in het werken in en beheren van bedrijven op wereldschaal, waarbij we gebruikmaken van onze interne resources om succesvolle strategieën te ontwikkelen, deze uit te voeren om hun volledige potentieel te realiseren en duurzame langetermijnwaarde te creëren. Syntagma investeert en exploiteert bedrijven in een breed scala van sectoren met specifieke focus op de materiële, chemische, industriële en zakelijke dienstverleningsmarkten, waaronder productie, distributie, transport en logistiek, verhuur van apparatuur, metaaldiensten en andere sectoren. Als ondertekenaar van de Principes voor verantwoord beleggen van de VN (UN PRI) streeft Syntagma naar hoge ESG-normen bij al haar investeringen. Het bedrijf is gevestigd in Brussel, België. Meer informatie: https://syntagmacapital.com

Over Nexans

Nexans speelt al meer dan een eeuw een cruciale rol in de elektrificatie van de planeet en zet zich in voor de elektrificatie van de toekomst. Met bijna 25.000 medewerkers in 42 landen neemt de groep het voortouw in de transitie naar de nieuwe wereld van elektrificatie: een veiligere, duurzamere, hernieuwbare, koolstofvrije wereld, toegankelijk voor iedereen. In 2021 realiseerde Nexans een omzet van EUR 6,1 miljard aan standaardverkopen. De Groep is toonaangevend op het gebied van het ontwerp en de productie van kabelsystemen en -diensten in vijf hoofdactiviteitgebieden: energieproductie en -transmissie, distributie, toepassingen, industrie en oplossingen en telecom en data. Nexans was het eerste bedrijf in de sector dat een Corporate Foundation oprichtte om acties te ondersteunen die de toegang tot energie voor kansarme bevolkingsgroepen wereldwijd bevorderen. De Groep zet zich in om uiterlijk in 2030 klimaatneutraliteit te bereiken.

Nexans. Electrify the future.

Nexans is genoteerd aan de beurs van Euronext Parijs, compartiment A.

Meer informatie: www.nexans.com

