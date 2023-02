SYNTAGMA CAPITAL entame des négociations exclusives visant l’acquisition de la division LAN/data center (“LAN/DC”) et Telecom /Fibre (“FTTX”) de Nexans.

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Syntagma Capital annonce aujourd'hui avoir entamé des négociations exclusives avec Nexans SA visant l’acquisition de sa division LAN/data center (“LAN/DC”) et Telecom /Fibre (“FTTX”). L'entreprise opère dans la conception, la production et la distribution de solutions de connectivité innovantes basées sur les technologies de fibre optique et de cuivre pour les centres de données, les bâtiments intelligents et les opérateurs de télécommunications. Nexans, dont le siège social est à Paris, en France, réalise un chiffre d'affaires d’environ 200 millions d'euros dans plus de 100 pays et emploie environ 680 collaborateurs répartis sur ses 8 sites situés en France, en Belgique, en Allemagne, en Grèce, au Maroc et en Chine.

La transaction projetée, soumise aux conditions habituelles pour ce type d'opérations, notamment l'information et la consultation des comités d'entreprise et d'autres autorisations réglementaires, devrait être finalisée d'ici à la fin du premier semestre 2023.

« Nous sommes heureux de nous associer à la direction pour poursuivre la croissance de l'entreprise. Fournir une infrastructure pour la gestion des données est une perspective passionnante. Malgré un marché des fusions et des acquisitions difficile, nous continuons à identifier des opportunités d'investissement intéressantes pour notre capital tout en offrant aux vendeurs des solutions de cession pour les opérations de carve-out complexes où la rapidité et la certitude sont essentielles. Cette transaction représente notre plus récente opération de carve-out et reflète la stratégie de Syntagma d'acquérir des entreprises qui bénéficieront d'un nouveau propriétaire pour accélérer leur développement », déclare Sebastien Kiekert Le Moult, associé directeur de Syntagma.

Christopher Guérin, PDG de Nexans, déclare : « Nous sommes heureux que nos collègues de Telecom Systems rejoignent un nouveau foyer stratégique chez Syntagma Capital pour investir et développer davantage l’activité. Cette puissante association apportera des opportunités significatives aux employés ainsi qu’aux clients. Je tiens à remercier les équipes pour l’excellent travail qu’elles ont accompli dans le passé, et je suis confiant dans leur développement futur. »

« La capacité de Syntagma à gérer des carve-out complexes a été la clé de notre différenciation. La société offrira des opportunités de croissance importantes au cours des prochaines années », déclare Frank Coenen, associé de Syntagma. « Nous avons pour objectif de tirer parti de la solide expertise technique de la société, de sa présence mondiale et de ses fortes relations avec ses clients, pour accélérer sa croissance, à la fois de manière organique et par l’intermédiaire d'investissements ciblés en fusions et acquisitions dans des domaines de produits et des zones géographiques clés. »

L'équipe de Syntagma impliquée dans la transaction était composée de Sebastien Kiekert Le Moult (associé directeur), Frank Coenen (associé), Benjamin Dahan (associé), João Pilecco (vice-président principal) et Ludovic Ruffenach (associé principal).

Willkie Farr & Gallagher a fourni des conseils juridiques à Syntagma, PwC a fourni des conseils financiers, juridiques, fiscaux et sociaux, Roland Berger a fourni un soutien commercial et stratégique et ERM a fourni des conseils sur les questions ESG et EHS.

A propos de Syntagma Capital

Syntagma investit dans des entreprises qui peuvent bénéficier d'une expertise opérationnelle concrète pour accélérer la croissance et améliorer les performances de toutes leurs parties prenantes. Véritable opérateur, l’entreprise possède une grande expérience de la collaboration avec les entreprises internationales et de leur gestion. Elle s’appuie sur ses ressources internes pour développer et exécuter des stratégies efficaces et créer de façon responsable de la valeur à long terme. Syntagma investit dans et exploite des entreprises présentes dans un vaste éventail de secteurs, en mettant l’accent sur les marchés des matériaux, des produits chimiques, de l'industrie et des services aux entreprises, notamment ceux de la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipements et la métallurgie, entre autres. Syntagma, en tant que signataire des PRI des Nations Unis, s’engage à respecter des normes ESG élevées dans tous ses investissements. La société est basée à Bruxelles, en Belgique. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://syntagmacapital.com

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 25 000 personnes dans 42 pays, le Groupe mène la charge vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2021, Nexans a généré 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers cinq grands domaines d’activité : Production & Transport d'Energie, Distribution, Utilisation, Industrie & Solutions et Télécommunications & Données. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe s’engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici à 2030.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est cotée sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.nexans.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.