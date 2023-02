SYNTAGMA CAPITAL beginnt exklusiv Verhandlungen über den Erwerb der Sparte LAN/Datenzentren („LAN/DC“) und Telekommunikation/Glasfaser („FTTx“) von Nexan

BRÜSSEL--(BUSINESS WIRE)--Syntagma Capital gibt heute die Aufnahme exklusiver Verhandlungen mit Nexans SA über den Erwerb der Sparte LAN/Datenzentren („LAN/DC“) und Telekommunikation/Glasfaser („FTTx“) bekannt. Der Geschäftsbereich entwickelt, fertigt und vertreibt intelligente Konnektivitätslösungen basierend auf Glasfaser- und Kupfertechnologien für Rechenzentren, intelligente Gebäude und Telekommunikationsbetreiber. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Paris (Frankreich) beschäftigt rund 680 Mitarbeiter an 8 Standorten in Frankreich, Belgien, Deutschland, Griechenland, Marokko und China und erwirtschaftet einen Umsatz von etwa 200 Millionen Euro in mehr als 100 Ländern.

Die geplante Transaktion, die von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen abhängt, einschließlich der Unterrichtung und Anhörung der Betriebsräte sowie der Erteilung anderer behördlicher Genehmigungen, soll bis Ende des ersten Halbjahres 2023 abgeschlossen sein.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, um das Wachstum des Geschäftsbereichs fortzusetzen. Es ist eine spannende Aussicht, das Backbone für das Datenmanagement bereitzustellen. Trotz des herausfordernden M&A-Marktes finden wir weiterhin attraktive Möglichkeiten für unsere Kapitalinvestitionen, während wir Verkäufern Desinvestitionslösungen für komplexe Carve-outs bieten, bei denen Geschwindigkeit und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Mit dieser Transaktion, dem jüngsten Carve-out von Syntagma, folgen wir unserer Strategie zum Erwerb von Unternehmen, die von einem neuen Eigentümer profitieren, um den nächsten Wachstumsbereich voranzutreiben“, sagte Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner von Syntagma.

Christopher Guérin, Chief Executive Officer von Nexans, erklärte: „„Wir freuen uns, dass unsere Kollegen von Telecom Systems mit Syntagma Capital ein neues strategisches Zuhause gefunden haben, um weiter zu investieren und das Geschäft auszubauen. Diese leistungsstarke Kombination wird Mitarbeitern und Kunden bedeutsame Chancen eröffnen. Ich möchte den Teams für die hervorragende Arbeit danken, die sie in der Vergangenheit geleistet haben, und bin zuversichtlich mit Blick auf ihre künftige Entwicklung.“

„Die Fähigkeit von Syntagma zur Verwaltung komplexer Carve-Outs war für unsere Differenzierung entscheidend. Das Geschäft bietet erhebliche Chancen, um in den kommenden Jahren zu wachsen“, sagte Frank Coenen, Partner bei Syntagma. „Wir gehen davon aus, dass wir das umfassende technische Know-how, die weltweite Präsenz und die starken Kundenbeziehungen des Unternehmens nutzen werden, um sein Wachstum sowohl organisch als auch durch gezielte M&A-Investitionen in wichtigen Produktbereichen und Regionen zu beschleunigen.“

Das an der Transaktion beteiligte Team von Syntagma bestand aus Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior Vice President) und Ludovic Ruffenach (Senior Associate).

Willkie Farr & Gallagher beriet Syntagma in rechtlichen und PwC in finanziellen, rechtlichen, steuerlichen und sozialen Belangen, Roland Berger hat kommerzielle und strategische Unterstützung geleistet und ERM hat in ESG- und EHS-Fragen beraten.

Über Syntagma Capital

Syntagma investiert in Unternehmen, die von praktischer operativer Erfahrung profitieren können, um ihr Wachstum zu beschleunigen und die Leistung für alle Stakeholder zu verbessern. Wir sind echte Marktteilnehmer mit Erfahrung im operativen Geschäft und in der Verwaltung von Unternehmen auf globaler Ebene. Wir nutzen unsere internen Ressourcen, um erfolgreiche Strategien zu entwickeln und umzusetzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und auf diese Weise nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen. Syntagma investiert und betreibt Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen mit besonderem Schwerpunkt auf den Märkten für Material-, Chemie-, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen, einschließlich Fertigung, Vertrieb, Transport und Logistik, Vermietung von Ausrüstung, Metalldienstleistungen und anderen Branchen. As Unterzeichner der UN PRI hat sich Syntagma bei all seinen Investitionen zu hohen ESG-Standards verpflichtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brüssel, Belgien. Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://syntagmacapital.com

Über Nexans

Seit über einem Jahrhundert spielt Nexans eine entscheidende Rolle bei der Elektrifizierung des Planeten und engagiert sich für die Elektrifizierung der Zukunft. Mit annähernd 25.000 Mitarbeitern in 42 Ländern ist der Konzern führend auf dem Weg in die neue Welt der Elektrifizierung: sicher, nachhaltig, erneuerbar, dekarbonisiert und für alle zugänglich. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Nexans einen Standardumsatz von 6,1 Milliarden Euro. Der Konzern ist führend in der Entwicklung und Herstellung von Kabelsystemen und -dienstleistungen in fünf Hauptgeschäftsbereichen: Energieerzeugung und -übertragung, Verteilung, Anwendungen, Industrie und Lösungen sowie Telekommunikation und Daten. Nexans war das erste Unternehmen seiner Branche, das eine Stiftung zur Unterstützung nachhaltiger Initiativen gegründet hat, um benachteiligten Bevölkerungsgruppen auf der ganzen Welt Zugang zu Energie verschaffen. Der Konzern hat sich verpflichtet, seinen Beitrag zu leisten, um bis 2030 die Kohlenstoffneutralität zu erreichen.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans ist an der Euronext Paris (Compartment A) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nexans.com

