「Hello Hong Kong」全球宣傳正式啟動 50萬張機票配合全城精彩優惠 廣邀旅客訪港

旅發局將送上「香港有禮」—旅客消費優惠券，憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售商戶及景點，兌換獎賞。(相片來源: 香港旅遊發展局)

香港--(BUSINESS WIRE)--Hong Kong Tourism Board:

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香港熱切歡迎全球旅客到訪！隨着「Hello Hong Kong」（「你好，香港」）全球宣傳活動昨日正式啟動，香港會為旅客呈獻一連串精彩獎賞，包括合共50萬張免費機票，以及由全城商戶提供的精彩優惠，包括「香港有禮」—旅客消費優惠券，向全球傳遞歡迎信息，廣邀旅客到訪，親身體驗香港的精彩和魅力。

香港旅遊發展局（旅發局）主席彭耀佳博士表示：「香港的旅遊大門經已全面打開，加上近年不斷推陳出新的旅遊元素，旅遊吸引力更勝從前。旅發局透過『你好，香港』的全方位宣傳，直接向全球送上最親切、最誠摯的歡迎。我有信心，憑着香港匯聚中西的獨有文化、各式各樣的旅遊體驗，能夠吸引新知舊遇，親臨香港展開精彩難忘旅程，一同感受這個讓人怦然心動的世界級旅遊目的地。」

香港機場管理局（機管局）主席蘇澤光表示：「我們於疫情最艱難的時刻購入這些機票，可見我們對香港航空業前景充滿信心。這計劃對刺激航空交通或宣傳香港方面均可帶來數以倍計的龐大效應。自去年政府放寬對抵港旅客的旅遊限制及檢疫要求後，香港國際機場客運量，特別是於上一季開始重拾升軌。隨着香港與內地恢復正常的旅遊往來，我們於2023年亦有一個好開始。香港國際機場一直為重要的國際航空樞紐，我們有信心機場的旅客量將會持續飆升。」

旅發局總幹事程鼎一先生在昨日（2月2日）的新聞發布會上，闡述旅發局刺激旅遊復甦的策略和重點工作，包括：

1. 向全球說聲「Hello」

「Hello Hong Kong」全球宣傳活動昨日正式啟動，旅發局會積極向全世界傳遞香港熱切歡迎旅客的正面信息，以及介紹林林總總的嶄新體驗，邀請世界各地的朋友來港。

旅發局邀請了不同的商界領袖、KOL、超級香港迷等粉墨登場，加上本地知名藝人郭富城、鄭秀文和陳慧琳，拍攝一系列充滿動感的短片，透過全球3,000個平台，向身處世界各地的旅客問好，展示香港標誌性和嶄新的旅遊特色和活力。

2. 豐富獎賞歡迎全球旅客

此外，機管局將由下月起，透過三間本地航空公司包括國泰航空、香港快運及香港航空，分階段向全球多個市場送出合共50萬張機票，吸引旅客訪港。

旅發局亦會聯同全港逾16,000間商舖，攜手提供連串精彩獎賞，向旅客獻上心意，當中包括至少100萬份「香港有禮」—旅客消費優惠券。訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商戶及景點，兌換獎賞。

3. 展示全新體驗和盛事

近年全新落成或完成升級的旅遊設施，為香港的旅遊元素增添姿彩，由西九文化區的M+、香港故宮文化博物館，到第六代山頂纜車、海洋公園水上樂園、迪士尼樂園全新多媒體夜間城堡匯演—「迪士尼星夢光影之旅」，以及全面提升的維港海濱設施及其他旅遊體驗等，定必能夠給予旅客煥然一新的感覺。

大型節目同樣是目不暇給。香港今年將舉辦超過250個不同主題的大型盛事和節日活動，包括香港馬拉松、Clockenflap音樂節、巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel）、博物館高峰論壇、香港國際七人欖球賽、香港美酒佳餚巡禮及香港跨年倒數等，展示香港源源的活力和多元的魅力。

至於會展活動方面，香港擁有頂尖的場地、設施及獨有的地理位置，成功吸引超過100個會議展覽活動於今年在港舉行，為商務界別提供平台，捉緊商機。

活動網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/deals/hkgoodies.html

旅發局「Hello Hong Kong」宣傳「一圖看清」連結﹕

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