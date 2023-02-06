SLB完成對Gyrodata Incorporated的收購

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--SLB (NYSE: SLB)今天宣佈已完成對Gyrodata Incorporated的收購。Gyrodata Incorporated是專門從事陀螺儀井筒定位和測量技術的全球性公司。該交易將把Gyrodata的井筒放置和測量技術納入SLB的鑽井施工業務中，為客戶帶來創新的鑽井解決方案。

雙方的合併將改善井筒品質並降低鑽井風險，可應用於極為偏遠複雜的儲集層。三軸固態陀螺儀測量與最新的SLB科技創新整合，將有助於確保更嚴格的軌跡控制，減少資料獲取時間，改進決策流程，提高整體鑽井效率。

SLB油井建設總裁Jesus Lamas表示：「很高興見證這一歷史性的時刻，此交易將為SLB油井建設部門和整個產業帶來創新的解決方案。對Gyrodata的收購是科技驅動的收購，符合SLB為客戶提升營運績效和效率的策略。連同我們的Neuro自主解決方案，對Gyrodata的收購將改變鑽井技術設計，讓我們能夠利用井下和地面自動化技術，將鑽井施工性能和營運效率提升到新境界。」

關於SLB

SLB (NYSE: SLB)是全球性科技公司，致力於推動能源創新，使地球環境生態保持平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣的創新、大規模數位化、產業脫碳、新能源系統的開發和推廣，以加速能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪slb.com。

關於Gyrodata

Gyrodata是全球能源產業的一流服務提供者之一，在陀螺儀測量、井筒佈置和井筒表徵技術方面擁有無與倫比的專長。憑藉Gyrodata的獨特產品和服務，客戶能夠盡量提高油氣採收率，並促使資產的生命週期成本最佳化。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gyrodata.com。

有關前瞻性陳述的警示性聲明：本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所界定的「前瞻性陳述」。任何關於各方的未來期望、信念、計畫、目標、財務狀況、假設或未來事件或表現的陳述均屬於聯邦證券法所界定的前瞻性陳述。除其他因素外，這些陳述受以下因素影響：能否實現擬議交易的預期效益；以及SLB遞交給美國證券交易委員會(SEC)的最新Form 10-K和其他文件（可在SEC網站查閱）中包含的其他風險因素。實際結果可能與預期、估計或設想的結果產生重大差異。前瞻性陳述僅代表發佈之日的情況，各方沒有義務根據新的資訊、未來事件或其他情況而公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

Slb.com/newsroom

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