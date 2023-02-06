SLB完成对Gyrodata Incorporated的收购

休斯敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--SLB (NYSE: SLB)今天宣布已完成对Gyrodata Incorporated的收购。Gyrodata Incorporated是一家专门从事陀螺仪井筒定位和测量技术的跨国公司。该交易将把Gyrodata的井筒放置和测量技术纳入SLB的钻井施工业务中，为客户带来创新的钻井解决方案。

双方的强强联合将提高井筒质量，降低钻井风险，可应用于极为偏远复杂的储层。三轴固态陀螺仪测量与前沿的SLB技术创新相结合，将有助于确保更严格的轨迹控制，减少数据采集时间，改进决策流程，提高整体钻井效率。

SLB油井建设总裁Jesus Lamas表示：“很高兴见证这一历史性的时刻，此交易将为SLB油井建设部门和整个行业带来创新的解决方案。对Gyrodata的收购是一项技术驱动的收购，符合SLB为客户提升运营绩效和效率的战略。连同我们的Neuro自主解决方案，对Gyrodata的收购将改变钻井技术设计，让我们能够利用井下和地面自动化技术，将钻井施工性能和运营效率提升到新高度。”

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家跨国科技公司，致力于推动能源创新，实现地球环境生态平衡。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气的创新、大规模数字化、行业脱碳、新能源系统的开发和推广，以加速能源转型。如需了解更多信息，请访问slb.com。

关于Gyrodata

Gyrodata是全球能源行业的领先服务提供商之一，在陀螺仪测量、井筒布置和井筒表征技术方面拥有无与伦比的专长。凭借Gyrodata的独特产品和服务，客户能够最大限度地提高油气采收率，并优化资产的生命周期成本。如需了解更多信息，请访问www.gyrodata.com。

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Slb.com/newsroom

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