Bélanger annonce de nouveaux partenariats avec les agences de représentation de manufacturiers Visionary Sales et Nimatec Ventes Technique

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Bélanger, un chef de file canadien de la conception et de la commercialisation de robinets et de fournitures de plomberie, qui fait partie de la famille d'entreprises Oatey, annonce aujourd'hui des partenariats avec deux nouvelles agences de représentation de manufacturiers, Visionary Sales et Nimatec Ventes Technique. Visionary Sales représentera Bélanger sur le marché de l'Ontario, et Nimatec Ventes Technique représentera la marque au Québec.

Avec un bilan exceptionnel dans la création de relations pour le compte de manufacturiers, Visionary Sales est reconnu pour son vaste réseau de sociétés d'ingénierie, d'architectes, de concepteurs, de promoteurs, d'entrepreneurs, de grossistes, de constructeurs de maisons et de détaillants, ainsi que de professionnels de l'hôtellerie et des soins de santé.

« L'équipe de Visionary Sales dispose de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour poursuivre la progression de la marque Bélanger dans tout l'Ontario », déclare Paul McKay, vice-président, Oatey Canada. « Des ventes à la formation en passant par la notoriété de la marque, je suis persuadé que Visionary Sales sera le partenaire idéal alors que nous investissons dans notre trajectoire de croissance au sein de Bélanger. »

Nimatec est une agence de représentation de manufacturiers de premier plan au Québec, avec plus de trois décennies d'expérience dans l'accompagnement de manufacturiers dans les secteurs de la plomberie et CVC. Avec un engagement indéfectible en faveur du service à la clientèle, du support technique et de la formation aux produits, l'agence est connue dans toute la province pour son expertise en matière de partenariats et de ventes.

« Nous sommes ravis de travailler avec les membres de l'équipe de Nimatec pour consolider la présence de Bélanger dans tout le Québec », déclare McKay. « Leur engagement envers les marques qu'ils représentent et leur connaissance approfondie du marché feront d'eux un atout précieux pour notre équipe. »

À PROPOS DE BELANGER

Créé en 1966, Bélanger est un chef de file canadien de la conception et de la commercialisation de robinets et de fournitures de plomberie. Reconnu pour son excellence dans le service à la clientèle, Bélanger jouit d'une renommée qui repose sur la qualité et la durabilité de ses produits. Distribué dans toute l'Amérique du Nord, Bélanger commercialise ses produits sous les noms de marque Bélanger®, H2Flo®, Quik® et Essential®.

À PROPOS D'OATEY CO

Depuis 1916, Oatey fournit des produits fiables et de haute qualité aux industries de la plomberie résidentielle et commerciale, avec un engagement à fournir la qualité, à bâtir la confiance et à améliorer les conditions de vie. Aujourd’hui, Oatey exploite un réseau complet de fabrication et de distribution pour fournir des milliers de produits pour les constructeurs professionnels, les entrepreneurs, les ingénieurs et les bricoleurs à travers le monde.

Oatey est basé à Cleveland, Ohio, et a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Pour plus d’informations, visitez www.oatey.com, appelez le (800) 321-9532 ou suivez Oatey sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

