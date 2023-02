Services financiers Innovation CIBC fournit un capital de croissance de 10 millions de livres sterling à LandTech

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd’hui qu’elle a fourni un capital de croissance de 10 millions de livres sterling à LandTech, une société de technologie immobilière de Londres qui permet aux promoteurs immobiliers et aux professionnels du domaine de l’immobilier de repérer et d’évaluer les occasions d’aménagement immobilier hors marché.

Landtech utilisera ces fonds pour accroître rapidement sa gamme de produits qui aident ses clients à naviguer dans les processus complexes d’approvisionnement, d’évaluation et d’achat en fonction des besoins de la collectivité. Les fonds seront également utilisés pour soutenir la récente expansion de la société aux États-Unis, ainsi que les acquisitions potentielles.

Lancé en 2014, LandTech est un logiciel de développement immobilier conçu pour faire croître le nombre de communautés dans le domaine de l’habitation et de l’immobilier. La plateforme de la société accélère le processus de recherche, d’évaluation et d’achat de nouveaux terrains, permettant ainsi aux clients de construire des propriétés à un coût réduit.

« Les investissements de Services financiers Innovation CIBC nous aideront à innover davantage pour nos clients afin d’optimiser l’ensemble du cycle de l’aménagement immobilier, a déclaré Darren Quigg, chef des services financiers chez LandTech. Au cours de la dernière année, nous avons continué d’élargir nos activités et de faire croître notre équipe. Maintenant, grâce au soutien de Services financiers Innovation CIBC, nous nous efforcerons de continuer de croître rapidement en consolidant davantage notre position d’acteur de premier plan sur notre marché, tout en continuant à ajouter des caractéristiques essentielles à notre mission que nous pouvons offrir à tous nos clients actuels. »

Les 10 meilleurs constructeurs de logements du Royaume-Uni et plus de 2 000 clients du secteur immobilier, qu’il s’agisse d’architectes, de planificateurs, de gouvernements, d’entreprises, de constructeurs d’électricité ou de promoteurs résidentiels, utilisent le premier produit que LandTech a lancé : LandInsight.

« Nous sommes ravis de soutenir LandTech dans l’évolution et la croissance de l’entreprise, a déclaré Sean Duffy, directeur général du bureau de Services financiers Innovation CIBC au Royaume-Uni. Sa plateforme de planification et d’aménagement immobiliers a permis à LandTech de devenir un chef de file dans son secteur. Notre équipe a hâte de soutenir LandTech dans ce parcours emballant. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l’innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l’équipe est riche d’une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de LandTech

LandTech permet aux promoteurs immobiliers de repérer et d’évaluer des occasions hors marché plus rapidement par l’entremise d’une plateforme primée. Moins de temps consacré au travail préparatoire signifie plus de temps destiné à conclure des transactions. LandTech a une forte présence sur le marché et est l’une des plus importantes sociétés de technologies immobilières au Royaume-Uni.