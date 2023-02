TotalEnergies et Air Liquide s’associent pour développer un réseau de plus de 100 stations hydrogène pour les poids lourds en Europe

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Air Liquide annoncent leur décision de créer une coentreprise détenue à parts égales pour développer un réseau de stations hydrogène, destiné aux poids lourds sur les grands axes routiers européens. Cette initiative contribuera à faciliter l’accès à l’hydrogène, permettant ainsi d’en développer l’usage dans le transport de marchandises et de continuer à renforcer la filière hydrogène.

Les partenaires ont pour objectif de déployer plus de 100 stations hydrogène sur les grands axes routiers européens - en France, au Benelux et en Allemagne - dans les prochaines années. Ces stations, sous la marque TotalEnergies, seront situées notamment sur des grands corridors stratégiques.

Cet accord donnera naissance à un acteur de référence des solutions de ravitaillement en hydrogène et contribuera à la décarbonation du transport routier en Europe. Les deux entreprises mettront en commun leurs savoir-faire et compétences dans les infrastructures, la distribution d’hydrogène et la mobilité :

- TotalEnergies apportera son expertise dans l’exploitation et la gestion de réseau de stations et la distribution d’énergies à des clients BtoB ;

- Air Liquide fera bénéficier de son expertise des technologies et de la maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène.

La coentreprise, qui sera gérée conjointement par TotalEnergies et Air Liquide, assurera l’investissement, la construction, l’exploitation de ces stations, ainsi que l’approvisionnement d’hydrogène sur le marché et sa commercialisation aux clients transporteurs.

« Après la signature récente d’un partenariat pour la production d’hydrogène renouvelable et bas carbone sur notre plateforme zéro pétrole de Grandpuits, nous sommes heureux d’unir de nouveau nos forces avec Air Liquide et de poursuivre nos efforts communs pour la décarbonation de la mobilité. Pionniers dans la mobilité hydrogène, nous sommes convaincus de la nécessité de se lancer maintenant dans la construction d’un réseau Poids Lourds dont nos clients pourront bénéficier » déclare Thierry Pflimlin, directeur général Marketing & Services de TotalEnergies. « Ce nouveau partenariat avec Air Liquide nous permet ainsi de poursuivre notre développement sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’Hydrogène. »

Matthieu Giard, Vice-Président, membre du Comité Exécutif d’Air Liquide, supervisant notamment les activités Hydrogène, souligne : « L’hydrogène présente de réels avantages pour la mobilité lourde. Afin de favoriser son usage à grande échelle, il est impératif d’accélérer le développement des infrastructures de ravitaillement et de proposer aux constructeurs de véhicules et aux opérateurs de transport un réseau de stations suffisamment dense. C’est précisément l’ambition de cette coentreprise, qui bénéficiera de la complémentarité des expertises d’Air Liquide et de TotalEnergies. Leader depuis plus de 60 ans et doté d’un savoir-faire et de technologies uniques, Air Liquide est un acteur de premier plan pour changer d’échelle et accélérer le développement de l’hydrogène, élément clé pour l’émergence d’une société bas carbone. »

Les deux partenaires prévoient de procéder à la constitution de leur coentreprise courant 2023, sous réserve de la finalisation de la documentation contractuelle appropriée et de l’obtention des nécessaires autorisations réglementaires.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

A propos d’Air Liquide

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique -avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

