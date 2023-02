Fluence choisi comme partenaire de technologies LED par de grands cultivateurs de cannabis sur un marché portugais en plein essor

Fluence LEDs in action at the Key Leaves facility in Portugal (Photo: Business Wire)

Fluence LEDs in action at the Key Leaves facility in Portugal (Photo: Business Wire)

AUSTIN, Texas et ROTTERDAM, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Fluence, un chef de file mondial des solutions d'éclairage LED écoénergétiques pour la production commerciale de cannabis et d'aliments, soutient une expansion généralisée des opérations de culture de cannabis de qualité pharmaceutique au Portugal.

La législation portugaise sur le cannabis fait partie des plus progressistes dans le monde, et son système d'octroi de licences est en avance sur la plupart des autres pays européens. Le Portugal a dépénalisé l'usage personnel de cannabis en 2001 et légalisé son utilisation médicale en 2018. Depuis lors, 20 licences officielles ont été délivrées pour la production, le traitement, l'importation, l'exportation de cannabis médical ou une combinaison de catégories, et Fluence a été retenu pour fournir l'éclairage à plus de la moitié d'entre elles.

Key Leaves, un leader sur le marché du cannabis médical au Portugal, fait partie des 20 entreprises à avoir reçu une licence de cannabis médical du gouvernement portugais. La société se concentre sur la fourniture de produits de cannabis médical de qualité premium conformes aux bonnes pratiques agricoles et de récolte et aux bonnes pratiques de distribution, ainsi qu'à toutes les réglementations portugaises applicables.

En tant que site entièrement en intérieur dédié à la R&D, la réussite de Key Leaves dépend d'un éclairage à source unique, et a terminé plus de 20 cycles de culture complets avec la technologie LED de Fluence. Les LED de Fluence ont aidé Key Leaves à optimiser les cycles d'éclairage de production et de culture, à accroître le rendement du site, à renforcer l'uniformité et à réduire la consommation énergétique.

« Pour atteindre nos objectifs commerciaux en utilisant les processus de production les plus efficaces et efficients possible, nous avons investi dans les meilleures technologies et partenariats », déclare Alessandro Radici, PDG, Key Leaves. « La technologie LED leader du marché de Fluence et le soutien permanent de ses équipes de recherche et d'horticulture nous permettent de cultiver avec une efficacité maximale, de fournir un produit fortement standardisé et de garantir un approvisionnement constant pour nos clients. »

Fluence fournit des solutions d'éclairage LED à dix autres producteurs portugais de cannabis médical sous licence, notamment Bathera, Curaleaf International et Clever Leaves, et AceCann (en prélicence), ainsi qu'à plusieurs autres entreprises qui cherchent actuellement à obtenir une licence. L'allemand Bathera a récemment commencé à produire son propre cannabis médical et a décidé de construire son site de culture et de fabrication en intérieur à proximité de Lisbonne. En construction, le site abrite 6 000 mètres carrés d'espace dédié à la culture et 3 000 mètres carrés de zones de support, comme la zone BPF, six salles de séchage et un espace pour la coupe et le conditionnement manuels.

« Avec le formidable climat portugais, la culture en extérieur est bien sûr possible ici. Nous avons réalisé des études et des analyses rigoureuses pour chaque décision de construction et, après avoir étudié les diverses options, nous avons décidé que la culture en intérieur est la seule façon de garantir des produits stables et de haute qualité », déclare Boris Agababov, fondateur et PDG de Bathera.

Curaleaf International s'attèle à promouvoir la valeur thérapeutique du cannabis utilisé à des fins médicinales pour développer des produits répondant aux besoins des patients à travers l'Europe. L'engagement de la société en faveur de l'accessibilité, de la recherche et de l'excellence des produits axée sur les données l'a conduite jusqu'à Fluence lorsqu'elle avait besoin de trouver un partenaire d'éclairage pour ses opérations au Portugal.

« L'objectif de Fluence est d'aider nos clients à cultiver plus intelligemment et à construire des économies d'échelle efficientes », déclare Jörg Meyer-Brenken, responsable principal de compte pour le cannabis dans la région EMEA chez Fluence. « Nous sommes dirigés par la science, et l'approche collaborative que nous adoptons pour fournir à nos partenaires des solutions, des connaissances et une expérience de l'éclairage personnalisé s'est avérée inestimable, en particulier pour les acteurs évoluant dans les marchés émergents du cannabis médicinal. »

Portugais d'origine, André Lagareiro, responsable de compte dédié de Fluence pour le Portugal, travaille en étroite collaboration avec les clients portugais de Fluence pour les aider à identifier les bonnes solutions d'éclairage afin d'optimiser le développement et les opérations du site.

« Aider les entreprises à innover et à promouvoir les opérations de cannabis médical dans l'environnement législatif portugais nécessite une compréhension approfondie de la culture du cannabis et des normes réglementaires européennes », déclare Lagareiro. « Les produits, l'expertise et la qualité de service inégalés fournis par l'équipe de R&D interne de Fluence constituent le facteur décisif qui a conduit de nombreuses sociétés de cannabis portugaises à choisir Fluence comme leur partenaire de technologie d'éclairage. »

