行動商務平臺Fintiv與匯元通合作，在亞洲推出跨境數位匯款服務

德州奧斯汀和卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--集支付、忠誠度計畫和行動行銷於一體的一流行動商務平臺Fintiv，已經與在亞洲跨境支付方面頗具專長的支付科技公司匯元通(Geoswift)合作，讓客戶能夠透過Fintiv的多功能行動錢包，向亞洲地區進行跨境數位匯款。

這一合作將為Fintiv的客戶帶來獨特的能力，讓他們能夠直接從錢包帳戶向中國、印度和許多其他亞洲國家進行個人對個人或企業對企業的付款。借助匯元通“GeoRemit”產品線廣泛的地域觸角，Fintiv如今的支付平臺可以連接到亞洲國家和地區的大量國內銀行或行動錢包。例如，款項可以即時到達中國收款人的銀聯借記卡/信用卡或支付寶錢包。

Fintiv董事長David Hanna表示：「我們很自豪地宣佈與匯元通達成合作，將其納入我們的全球數位貨幣網路，也很高興能夠將我們的業務擴展到中國大陸和香港。我們將使用Fintiv的技術支援匯元通的平臺，同時使我們的客戶能夠用人民幣和港幣支付和匯款，此舉具有重要的策略性效益。」

匯元通創辦人兼執行長Raymond Qu表示：「匯元通和Fintiv共同致力於加強世界的行動性和互聯性。本次合作將為客戶提供便利高效的卓越數位支付體驗，協助他們維繫與海外親朋好友或業務夥伴之間的聯繫。」

關於Fintiv

Fintiv是行動支付和數位銀行領域的全球領導者，在超過35個國家為客戶部署了超過75個生態系統，其客戶為超過15億消費者提供服務。Fintiv也是行動科技的先驅，在21世紀初就在美國部署了首個行動錢包，隨之而來的爆炸式成長使公司在2015年取得獨角獸地位。在同一時期，公司建立了全球首屈一指且極具價值的專利組合之一，目前管理著150多項專利。Fintiv旗下經營著數家提供數位支付、商務和銀行服務的子公司。

關於匯元通

匯元通是創新型國際支付科技公司，在亞洲跨境支付領域獨具優勢。自2010年成立以來，匯元通已經成為全世界無摩擦跨境資金流動的代名詞。匯元通是美國、英國和中國首屈一指的授權支付服務提供者，為主要金融機構提供全球收單和發卡能力。匯元通以其專有技術、對全球和地方監管要求的廣泛瞭解、強大的銀行網路及全球營運能力，而在業界廣受認可，為任何規模的企業提供客製化的一站式跨境支付解決方案。此外，匯元通在中國各地經營多家貨幣兌換機構。匯元通總部位於溫哥華，在北京、香港、上海、舊金山、倫敦、新加坡和深圳設有區域辦事處，為全球客戶提供支付解決方案。

如欲瞭解更多資訊，請造訪Geoswift.com或Fintivtech.com。

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