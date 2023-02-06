移动商务平台Fintiv与汇元通合作，在亚洲推出跨境数字汇款服务

德州奥斯汀和不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--集支付、忠诚度计划和移动营销于一体的领先的移动商务平台Fintiv，已经与在亚洲跨境支付方面颇具专长的支付科技公司汇元通(Geoswift)合作，让客户能够通过Fintiv的多功能移动钱包，向亚洲地区进行跨境数字汇款。

这一合作将为Fintiv的客户带来独特的能力，让他们能够直接通过钱包账户向中国、印度和许多其他亚洲国家进行个人对个人或企业对企业的付款。借助汇元通“GeoRemit”产品线广泛的地域覆盖，Fintiv如今的支付平台可以连接到亚洲国家和地区的大量国内银行或移动钱包。例如，款项可以即时到达中国收款人的银联借记卡/信用卡或支付宝钱包。

Fintiv董事长David Hanna表示：“ 我们很自豪地宣布与汇元通达成合作，将其纳入我们的全球数字货币网络，也很激动能够将我们的业务扩展到中国大陆和香港。我们将使用Fintiv的技术支持汇元通的平台，同时使我们的客户能够用人民币和港币进行支付和汇款，此举具有重要的战略意义。”

汇元通创始人兼首席执行官Raymond Qu表示：“ 汇元通和Fintiv共同致力于让世界更加移动互联。本次合作将为客户提供便利高效的卓越数字支付体验，帮助他们维系与海外亲朋好友或业务伙伴之间的联系。”

关于Fintiv

Fintiv是移动支付和数字银行领域的全球领导者，在超过35个国家为客户部署了超过75个生态系统，服务于超过15亿消费者。Fintiv也是移动技术的先驱，在21世纪初就在美国部署了首个移动钱包，随之而来的爆炸式增长让公司在2015年取得独角兽地位。在同一时期，公司建立了全球首屈一指且极具价值的专利组合之一，目前管理着150多项专利。Fintiv旗下经营着数家提供数字支付、商务和银行服务的子公司。

关于汇元通

汇元通是一家创新型国际支付科技公司，在亚洲跨境支付领域独具优势。自2010年成立以来，汇元通已经成为全世界无摩擦跨境资金流动的代名词。汇元通是美国、英国和中国领先的授权支付服务提供商，为主要金融机构提供全球收单和发卡能力。汇元通以其专有技术、对全球和地方监管要求的广泛了解、强大的银行网络及全球运营能力而在业内广受认可，为任意规模的企业提供定制的一站式跨境支付解决方案。此外，汇元通在中国各地经营着多家货币兑换机构。汇元通总部位于温哥华，在北京、香港、上海、旧金山、伦敦、新加坡和深圳设有区域办事处，为全球客户提供支付解决方案。

如需了解更多信息，请访问Geoswift.com或Fintivtech.com。

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