Airswift Technology與Cloud Payments攜手合作，利用VISA和萬事達卡提供加密貨幣直接支付服務

卑詩省溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的Web3.0原生支付公司Airswift Technology Limited與數位支付和銀行科技平臺提供商Cloud Payments合作，讓加密貨幣支付者能夠在銷售端透過VISA和萬事達卡直接使用加密貨幣。

該合作將利用VISA和萬事達卡，以及最佳的匯率，提供加密貨幣接入和NFT購買服務，簡化用加密貨幣購買的過程，為加密貨幣支付者購買零售產品和數位資產提供更大的便利。

Airswift共同創辦人兼執行長Yan Zhang博士表示：「數以百萬計的Web2.0消費者已做好進入Web3.0的準備，但他們並不熟悉現有去中心化金融(DeFi)的入口。因此我們攜手合作，將Cloud Payments簡單的信用卡式加密貨幣購物工具整合至我們易用的加密貨幣支付平臺。這一功能讓人們在結帳時可無縫接入和使用加密貨幣支付，無需離開Airswift的平臺，從而減少了新用戶在初次接觸市場時感到的不便。」

Cloud Payments共同創辦人兼執行長Mike Love表示：「隨著Web3.0支付在業界快速成長，我們獲得專利的技術平臺能夠讓Web2.0消費者和商戶便利地轉入新興的Web3.0支付和商業模式。我們與Airswift的合作將創造一流的加密貨幣支付體驗。」

入口服務將首先在北美和歐洲推出。

關於Airswift

Airswift是一家金融科技公司，致力於為全球企業和消費者開發先驅性的加密貨幣支付解決方案。公司提供去中心化的支付協定、鏈上交易融資平臺以及連接企業與消費者的入/出口服務。Airswift被公認為區塊鏈技術領域的領導者，在全球數位支付和企業Web3.0金融基礎設施領域有廣泛的營運經驗。Airswift成立於2022年，總部位於加大拿溫哥華，並得到主要業界投資者的支持。

關於Cloud Payments

Cloud Payments是行動錢包獨角獸企業Fintiv Inc的全資子公司，也是全球數位支付與嵌入式金融生態系統領域的領導者。公司所部署的已獲專利的業界領先技術將同時促使消費者和商戶支付最佳化，讓客戶從傳統支付系統轉至數位經濟。Cloud Payments成立於2019年，總部位於德州奧斯汀，利用其安全可靠的Web2.0和Web3.0解決方案為藍籌客戶提供服務。

如欲瞭解更多資訊，請造訪airswift.io或Cloud Payments.com。

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