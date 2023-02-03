Airswift Technology携手Cloud Payments，利用VISA和万事达卡提供加密货币直接支付服务

不列颠哥伦比亚省温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的Web3.0原生支付公司Airswift Technology Limited携手数字支付和银行技术平台提供商Cloud Payments，让加密货币支付者能够在销售端通过VISA和万事达卡直接使用加密货币。

该合作将利用VISA和万事达卡，以及优化的汇率，提供加密货币接入和NFT购买服务，简化基于加密货币的购买过程，为加密货币支付者购买零售产品和数字资产提供更大的便利。

Airswift联合创始人兼首席执行官Yan Zhang博士表示：“数以百万计的Web2.0消费者已做好进入Web3.0的准备，但他们并不熟悉现有去中心化金融(DeFi)的入口。因此我们开展合作，将Cloud Payments简单的、基于信用卡的加密货币购物工具整合至我们易用的加密货币支付平台。这一功能让人们在结账时可无缝接入和使用加密货币进行支付，无需离开Airswift的平台，从而减少了新用户在初次接触市场时感到的不便。”

Cloud Payments联合创始人兼首席执行官Mike Love表示：“随着Web3.0支付在行业内快速增长，我们获得专利的技术平台能够让Web2.0消费者和商户便利地转入新兴的Web3.0支付和商业模式。我们与Airswift的合作将打造一流的加密货币支付体验。”

入口服务将首先在北美和欧洲发布。

关于Airswift

Airswift是一家金融科技公司，致力于为全球企业和消费者开发先驱性的加密货币支付解决方案。公司提供去中心化的支付协议、链上交易融资平台以及连接企业与消费者的入/出口服务。Airswift被公认为区块链技术领域的领导者，在全球数字支付和企业Web3.0金融基础设施领域有着广泛的运营经验。Airswift成立于2022年，总部位于加大拿温哥华，并得到了领先的行业投资者的支持。

关于Cloud Payments

Cloud Payments是移动钱包独角兽企业Fintiv Inc的全资子公司，也是全球数字支付与嵌入式金融生态系统领域的领导者。公司所部署的已获专利的行业领先技术将同时优化消费者和商户支付，让客户从传统支付系统转至数字经济。Cloud Payments成立于2019年，总部位于德州奥斯汀，利用其安全可靠的Web2.0和Web3.0解决方案为蓝筹客户提供服务。

如需了解更多信息，请访问airswift.io或Cloud Payments.com。

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