CORRIGE ET REMPLACE : Advicenne fait le point sur la progression de ses partenariats commerciaux en Europe et au Moyen-Orient

Advicenne fait le point sur la progression de ses partenariats commerciaux en Europe et au Moyen-Orient

Advicenne (Euronext Growth Paris ALDVI - FR0013296746), société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, fait le point aujourd’hui sur la progression des partenariats signés, au cours de l’année 2022, en Europe et au Moyen-Orient pour la commercialisation de Sibnayal® (combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium).

Développements importants dans les pays nordiques

Advicenne et son partenaire pour les pays nordiques et baltes, Frost Pharma, ont récemment enregistré des premiers succès importants parmi lesquels, en Norvège, où le prix de Sibnayal® est officiel depuis le 1er février 2023 et où les médecins peuvent désormais le prescrire .

En Suède, TLV (Tandvårds- och LäkemedelsförmånsVerket), l’organisme de gestion des médicaments, vient de rejeter la demande de prise en charge de Sibnayal®, laissant aux hôpitaux suédois la possibilité de financer Sibnayal® sur leur propre budget. Les patients déjà traités par Sibnayal® dans le cadre de l’accès précoce, ainsi que les nouveaux patients, vont être pris en charge sur le budget hospitalier.

Des progrès significatifs dans les autres pays

Dans les autres pays européens, les partenaires commerciaux d’Advicenne enregistrent également des avancées significatives. Ainsi, en Belgique, Twin Pharma, après avoir obtenu un prix, est désormais engagé dans le processus de remboursement.

Dans les pays d’Europe centrale et de l’Est, ExCEEd Orphan se concentre principalement, dans un premier temps, sur la mise en place de programmes d’accès précoce et dont bénéficient les premiers patients en Croatie, en Slovaquie et en Bulgarie.

La stratégie est similaire pour Taïba Healthcare au Moyen-Orient où les programmes d’accès précoce se mettent en place. En parallèle, Taïba Healthcare et Advicenne préparent le dépôt prochain d’une demande d’enregistrement de Sibnayal® en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.

Didier Laurens, Directeur Général d’Advicenne, a déclaré : « Nous sommes ravis du déroulement de nos partenariats commerciaux, des progrès réalisés et des résultats obtenus. Ils sont conformes à notre plan de marche initial. Le choix de travailler avec des partenaires dans plusieurs pays européens est payant et nous anticipons des succès prochains. Toutefois, nous savons que le chemin vers le marché est semé d’obstacles réglementaires. Le contraste des décisions, sur des documents et des résultats identiques, illustre les difficultés auxquelles sont confrontés, Advicenne, comme tout autre acteur pharmaceutique, dans les négociations de prix et de remboursement. C’est d’autant plus difficile à comprendre que les autorités européennes poussent pour le développement spécifique de spécialités à visée pédiatrique et dans le même temps certaines autorités ne reconnaissent pas le travail de développement accompli dans ce sens ; les maladies rares méritent peut-être un modèle de financement spécifique. A ce titre, en Allemagne, plusieurs patients, traités par Sibnayal®, sont déjà pris en charge directement par leur assurance privée. Malgré ces obstacles, des résultats de suivi à long terme permettront de juger de l’intérêt du traitement et la justification de sa prise en charge. Pour l’heure, Sibnayal® bénéficie d’un soutien fort de la part des médecins spécialistes et des centres experts. Aujourd’hui plus de 150 patients sont traités en Europe et leurs témoignages confortent notre optimisme dans la réussite de notre développement. »

