Forsee Power équipera les chaines de traction Kiepe Electric des bus 100% batteries à charge rapide de Van Hool

Forsee Power (Paris:FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents et leader européen des batteries pour bus électriques, annonce qu'il va équiper avec son système de batteries le fournisseur allemand de systèmes électriques Kiepe Electric à bord d'un nouveau bi-bus articulé de Van Hool à haut niveau de service (BHNS) bénéficiant d’un système de recharge rapide SRS d'Alstom via un collecteur de courant de terre, en Île-de-France.

La solution de transport, choisie par Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des mobilités de la région francilienne, est destinée à deux lignes de bus d'Île-de-France à voies dédiées, T Zen 4 et T Zen 5.

Une solution de charge rapide unique avec les systèmes de batterie haute puissance PULSE 15

Les nouveaux bus circuleront sur des voies dédiées aux bus pour la majeure partie du parcours, assurant une fréquence de passage élevée (un bus toutes les 5 minutes en heure de pointe). Pour garantir flexibilité et performance, les deux lignes seront équipées du système de charge statique au sol (SRS) innovant unique d'Alstom.

Ainsi, Forsee Power a été choisi par Kiepe Electric pour équiper les bus de systèmes de batteries intelligents. Ils peuvent être rechargés plusieurs fois avec une puissance élevée à chaque extrémité de la ligne pour un fonctionnement optimal. Pour les déviations, les bus peuvent également être rechargés aux arrêts de bus prévus à cet effet, avec des bornes de recharge au sol supplémentaires. Conçues spécifiquement pour cet usage, les batteries haute puissance de Forsee Power composées de cellules lithium-ion LTO ont été dimensionnées en un système complet adapté aux besoins de recharge à très haute puissance avec une longue durée de vie. De plus, ils intègrent un très haut niveau de sécurité et répondent à toutes les normes requises.

Chaque bus sera équipé d'un système de batterie FORSEE PULSE 15 composé de onze packs de batteries parallèles. Le système de batteries haute puissance se chargera en quelques minutes seulement, permettant au bus de fonctionner 24h/24 et 7j/7 en toute autonomie, 365 jours par an.

Accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduites, ces deux lignes offriront plus de confort pour les voyageurs, grâce à des bus 100% électriques, lumineux, climatisés, équipés de ports USB, de portes coulissantes larges et munis d’un système de vidéosurveillance. Les voyageurs bénéficieront de trajets fluides, avec des stations confortables, équipées de stationnement pour les bus et en correspondances avec le réseau.

Différentes lignes pour Paris

Ces bus ont été conçus pour les besoins de deux lignes de Tzen en Île-de-France : la ligne TZen 4, en remplacement de l'actuelle ligne 402 entre La Treille à Viry-Chatillon et la gare de Corbeil-Essonnes (tronçon le plus fréquenté en grande couronne, transportant chaque jour près de 26 000 voyageurs) et couvrira une distance de 14,8 kilomètres.

La ligne TZen 5 est une nouvelle ligne de bus de 9,5 kilomètres reliant le 13ème arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi via Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine en seulement 33 minutes.

Forsee Power, leader des systèmes de batteries pour bus électriques en Europe

Ce contrat avec le fournisseur de traction électrique et de systèmes auxiliaires Kiepe Electric étend les activités de Forsee Power sur le marché des bus en Europe, contribuant à la décarbonation du transport urbain grâce à des systèmes de batteries durables, conçus pour des opérations zéro émission performantes et sûres.

Forsee Power est aujourd'hui le leader sur le marché européen, fournissant le plus grand nombre de constructeurs, avec plus de 1 600 bus électriques équipés de leurs systèmes de batteries. Le Groupe propose une gamme très complète avec des solutions de batteries à haute énergie et à haute puissance pour couvrir les besoins de charge en dépôt, de charge d'opportunité et de charge ultra-rapide. Forsee Power est également leader sur le marché de la fourniture de batteries pour bus à hydrogène, pour lesquels les batteries de puissance sont indispensables au fonctionnement, en complément de la pile à combustible, pour assurer la traction en montée par exemple.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Kiepe Electric, renforçant ainsi notre position de leader sur le marché des bus électriques en Europe. Forsee Power s'engage aux côtés de ses clients pour décarboner les transports urbains. Notre gamme PULSE, adaptée aux besoins de recharge très rapide et dotée d'une excellente durée de vie, est un atout essentiel pour relever les défis du transport public zéro émission » explique Sébastien Rembauville-Nicolle, VP Business Development chez Forsee Power.

Les batteries Forsee Power sont fabriquées à Chasseneuil-du-Poitou en France, avec une capacité installée de 1 GWh et évolutive pour répondre à la demande croissante d'électromobilité en Europe.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 600 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport. Forsee Power compte plus de 600 collaborateurs. Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower