ALECSO与SNC合作举办首届教育、科学和文化国际组织会议

沙特阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--阿拉伯联盟教育、文化和科学组织(ALECSO)与沙特国家教育、文化和科学委员会(SNC)合作，将举办首届关于21世纪文化、科学和教育的大型国际会议。

“未来教育、科学和文化国际组织论坛”(FESCIOF)会议将于2023年3月8日至9日在沙特首都利雅得的阿卜杜拉国王石油研究中心(KAPSARC)举行。届时，教育、文化和科学领域的一些重要国际组织将参加此次为期两天的大会。

FESCIOF大会将是一次空前规模的跨领域国际组织和全球实体聚会，目的是促成合作和促进跨领域对话。

与会者将包括顶级国际和多边组织、区域机构、国家和地区决策者、国际和区域开发银行的代表、全球和国家学术机构、国际和区域组织和机构、大型全球/区域公司及慈善基金会、非政府组织以及各种主题专家。

大会旨在建立一个平台，加强国际和多边组织之间的关系，并为有效交流思想和解决全球挑战提供一个场所。FESCIOF还将积极制定部门层面的联合“旗舰倡议”。

沙特文化部长兼沙特国家教育、文化和科学委员会主席Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud亲王在评论这一公告时表示：“我很自豪地宣布我们与ALECSO的合作，共同举办首届未来教育、科学和文化国际组织论坛。FESCIOF代表了一个真正的里程碑，可以协调各领域的目标，并带来切实的积极变化。

“我们期待在利雅得举办FESCIOF，为教育、科学和文化领域的国际组织及更大的相关生态系统探索和增加机会。

“要实现真正的影响力，需要跨领域和跨国家的合作。FESCIOF平台将使参与的组织能够互相取长补短。”

ALECSO总干事、教授Mohamed Ould Amar博士阁下表示：“ALECSO很荣幸能与我们的重要伙伴SNC合作，发起这项具有全球影响力且意义深远的举措。

“我们希望FESCIOF能够作为‘催化剂’，帮助各方突破‘孤岛’，促进新的协同效应。我们相信，此次大会将通过制定联合倡议产生切实影响，帮助在各领域之间建立合作伙伴关系，并促进新的认识。”

*来源：AETOSWire

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