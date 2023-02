L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science s'associe à SNC pour lancer la première conférence avec les organisations internationales de l'éducation, de la science et de la culture

RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--L'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), en coopération avec la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et les sciences (SNC), s'apprête à accueillir l'édition inaugurale d'une conférence internationale de grande envergure sur la culture, la science et l'éducation.

Intitulée « Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture » (FESCIOF), la conférence de deux jours aura lieu du 8 au 9 mars 2023, au Centre pétrolier d'études et de recherches du Roi Abdallah (KAPSARC) dans la capitale saoudienne, Riyad, avec la participation d'organisations internationales dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la science.

Le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture accueillera un rassemblement inédit d'organisations internationales et d'entités mondiales représentant une variété de secteurs dans le but de renforcer la collaboration et faciliter le dialogue intersectoriel.

Les participants attendus sont les principales organisations internationales et multilatérales ; des institutions régionales ; des décideurs nationaux et régionaux ; des représentants de banques de développement internationales et régionales; des institutions académiques mondiales et nationales; des organisations et institutions internationales et régionales; de grandes entreprises mondiales et régionales, des fondations caritatives; des ONG; et une variété d'experts dans le domaine.

La conférence vise à créer une plateforme pour renforcer les relations entre les organisations internationales et multilatérales et fournir un espace pour l'échange efficace d'idées et de solutions pour faire face aux défis mondiaux. Le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture développera également des initiatives phares conjointes au niveau sectoriel.

Commentant l'annonce, le Prince Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, Ministre saoudien de la Culture et Président de la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et les sciences, a déclaré : « Je suis fier d'annoncer notre partenariat avec l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science pour organiser le premier Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture. Le FESCIOF représente une véritable étape qui consiste à aligner les objectifs entre les secteurs et réaliser un changement positif tangible. »

Et de poursuivre, « Nous aspirons accueillir le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture à Riyad afin d'explorer et d'améliorer les opportunités offertes aux organisations internationales dans les secteurs de l'éducation, de la science et de la culture et leurs écosystèmes élargis. »

« Un véritable impact nécessite une collaboration entre les secteurs et les pays. Cette plateforme permettra aux organisations participantes de puiser dans leurs forces respectives. »

Pour sa part, S.E. le professeur Mohamed Ould Amar, Directeur Général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science a souligné : « Chez ALECSO, nous sommes fiers de travailler avec notre partenaire clé, SNC, pour lancer cette initiative de portée mondiale à fort impact. »

« Nous espérons que le Forum des organisations internationales sur l'avenir de l'éducation, de la science et de la culture pourra devenir un catalyseur pour des nouvelles synergies qui brisent les silos. Nous estimons que la conférence aura un impact tangible grâce à la création d'initiatives conjointes qui aideront à établir des partenariats et de nouvelles ententes entre les secteurs, » a-t-il conclu.

*Source: AETOSWire