ALECSO a fechar parceria com a SNC para lançar a primeira conferência para organizações internacionais de educação, ciência e cultura

RIADE, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--A Organização Educacional, Cultural e Científica da Liga Árabe (ALECSO, Arab League Educational, Cultural and Scientific Organization), em cooperação com a Comissão Nacional Saudita para Educação, Cultura e Ciência (SNC, Saudi National Commission for Education, Culture and Science), está para sediar a edição inaugural de uma importante conferência internacional sobre cultura, ciência e educação no século XXI.

A conferência "Fórum das Organizações Internacionais sobre o Futuro da Educação, Ciência e Cultura" (FESCIOF, Future of Education, Science, and Culture International Organizations Forum) acontecerá durante dois dias em 8 e 9 de março de 2023 no Centro de Estudos e Pesquisas sobre o Petróleo Rei Abdullah (KAPSARC, King Abdullah Petroleum Studies and Research Center) em Riade, capital saudita, com a participação das principais organizações internacionais nas áreas de educação, cultura e ciência.

O FESCIOF acolherá um encontro sem precedentes de organizações internacionais e entidades globais de uma variedade de setores, com o objeto de possibilitar a colaboração e facilitar o diálogo intersetorial.

Entre os participantes, são esperadas as principais organizações internacionais e multilaterais; instituições regionais; elaboradores de políticas nacionais e regionais; representantes de bancos de desenvolvimento internacionais e regionais; instituições acadêmicas globais e nacionais; organizações e instituições internacionais e regionais; as principais corporações globais e regionais; fundações beneficentes; ONGs; e vários especialistas nos assuntos.

A conferência pretende criar uma plataforma para fortalecer as relações entre as organizações internacionais e multilaterais e fornecer um espaço para a troca eficaz de ideias e soluções aos desafios globais. O FESCIOF também desenvolverá iniciativas emblemáticas conjuntas no nível setorial.

Em comentário sobre o anúncio, o Príncipe Badr bin Abdullah bin Farhan Al-Saud, ministro saudita de Cultura e presidente da Comissão Nacional Saudita para Educação, Cultura e Ciência, afirmou: "Tenho o orgulho de anunciar nossa parceria com a ALECSO na organização do primeiro Fórum das Organizações Internacionais sobre o Futuro da Educação, Ciência e Cultura. O FESCIOF representa um marco genuíno para alinhar objetivos entre os setores e gerar uma mudança positiva tangível.

"Estamos na expectativa de apresentar o FESCIOF em Riade de forma a explorar e aprimorar as oportunidades para as organizações internacionais nos setores de educação, ciência e cultura e seus ecossistemas expandidos.

"Para se ter um impacto verdadeiro, é necessária a colaboração entre os setores e países. Essa plataforma permitirá que as organizações participantes se inspirem com os pontos fortes umas das outras."

O diretor-geral da ALECSO, Sua Excelência Prof. Dr. Mohamed Ould Amar, afirmou: "Nós da ALECSO estamos orgulhosos de trabalhar com nosso principal parceiro, a SNC, no lançamento desta iniciativa de alto impacto e alcance global.

"Esperamos que o FESCIOF possa ser um catalisador de novas sinergias que quebrem barreiras. Acreditamos que a conferência resultará no impacto tangível através da criação de iniciativas conjuntas que ajudarão a estabelecer parcerias e novos entendimentos entre os setores."

*Fonte: AETOSWire

