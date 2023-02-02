Mavenir在其開放式RAN OpenBeam™無線和融合分封核心產品組合中驗證AMD技術

德州理查孫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是一家網路軟體供應商，致力於透過可在任何雲端上執行的雲端原生軟體建置適用於未來需求的網路。公司今天宣布了與AMD合作的新計畫，旨在幫助通訊服務提供者(CSP)順利向雲端原生電信網路移轉。

首先，Mavenir和AMD一直在開放式無線接取網路(Open RAN)方面進行合作，共同打造產業領先的無線技術。Mavenir已將AMD Zynq™ Ultrascale+™ RFSoC元件整合至其OpenBeam™無線產品組合中。透過新的合作關係，兩家公司將繼續攜手合作，為客戶推出新的功能、特性和能力。

其次，Mavenir的融合分封核心(Converged Packet Core)已在AMD EPYC™中央處理器(CPU)上得到驗證，這意味著Mavenir的雲端原生、完全容器化、虛擬化的融合分封核心（4G和5G）解決方案現在可部署在AMD的EPYC伺服器CPU上，讓CSP在雲端資料中心內實現虛擬網路功能時擁有更多選擇。

已驗證的要素包括AMF、SMF、UPF、UDSF、NRF、NSSF、AUSF、UDM和UDR網路功能。此外，PCF、NEF、BSF、MME、SecGw、PCRF、MME和SGSN等網路功能也將在未來幾個月內進行驗證。

Mavenir執行副總裁兼技術與策略長Bejoy Pankajakshan表示：「Mavenir致力於實現以軟體為基礎建置的網路，可在任何雲端上執行。這項承諾旨在讓CSP能夠在基地台和資料中心內部使用滿足其特定需求的最佳元件。Mavenir和AMD正在透過合作為CSP提供多種選擇，幫助他們最佳化無線接取以及核心網路的功耗、網路效率和擁有權總成本。」

AMD資深副總裁兼資料中心與通訊集團總經理Salil Raje表示：「雲端原生電信網路為CSP提供了具有靈活性、較低營運成本、易於管理的系統，以及更廣泛的生態系統，讓CSP能夠隨著網路需求的成長實現增值、創新和升級能力。我們非常自豪能與Mavenir展開緊密合作，向採用AMD資料中心產品的電信營運商提供出眾的總體擁有成本和可預測的擴充性，以及擁有高效能的節能解決方案。」

Mavenir的OpenBeam創新型無線產品組合專為CSP不斷成長的需求而設計，擁有敏捷、高成本效益的智慧無線功能，可滿足當前以及隨著網路變化和擴充而產生的網路關鍵需求。無線解決方案適用於各種使用案例，包括所有頻段的基本覆蓋、室外小型蜂巢式網路等，可用於實現在城市和農村環境中提供商業和消費服務的公共和專有網路。

Mavenir的融合分封核心是一個端對端、完全容器化的產品組合，能夠為現有行動網路的現代化提供多代際支援，同時實現以具有成本效益的方式向5G轉換。其雲端原生架構具有專為雲端模式打造的應用程式和服務，在公有雲、私有雲和混合雲中提供易擴充性、硬體解耦、敏捷性、可攜性和彈性。其Web規模的極細微性微服務架構符合營運商級的要求，如高可用性、安全性和效能等。

如需瞭解更多關於此次合作的資訊，敬請蒞臨於2月27日至3月2日在巴賽隆納舉辦的2023年世界行動通訊大會，參觀Mavenir（2號展館2H60攤位）和AMD（2號展館2M61攤位）的攤位。

AMD、AMD Arrow標誌、EPYC™、Zynq™和Ultrascale+™及其組合是Advanced Micro Devices, Inc.的商標。其他名稱僅出於提供資訊之目的，可能是其各自所有者的商標。

關於Mavenir：

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體定義單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商和企業加速軟體網路轉型，這些服務商服務於全球50%以上的用戶。www.mavenir.com

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