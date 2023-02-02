Mavenir在其开放式RAN OpenBeam™无线和融合分组核心产品组合中验证AMD技术

德州理查森--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是一家网络软件提供商，致力于通过可在任何云上运行的云原生软件构建面向未来的网络。公司今天宣布了与AMD合作的新计划，旨在帮助通信服务提供商(CSP)顺利向云原生电信网络迁移。

首先，Mavenir和AMD一直在开放式无线接入网络(Open RAN)方面进行合作，共同打造行业领先的无线技术。Mavenir已将AMD Zynq™ Ultrascale+™ RFSoC器件整合至其OpenBeam™无线产品组合中。通过新的合作关系，两家公司将继续携手合作，为客户推出新的功能、特性和能力。

其次，Mavenir的融合分组核心(Converged Packet Core)已在AMD EPYC™中央处理器(CPU)上得到验证，这意味着Mavenir的云原生、完全容器化、虚拟化的融合分组核心（4G和5G）解决方案现在可部署在AMD的EPYC服务器CPU上，让CSP在云数据中心内实现虚拟网络功能时拥有更多选择。

已验证的要素包括AMF、SMF、UPF、UDSF、NRF、NSSF、AUSF、UDM和UDR网络功能。此外，PCF、NEF、BSF、MME、SecGw、PCRF、MME和SGSN等网络功能也将在未来几个月内进行验证。

Mavenir执行副总裁兼首席技术与战略官Bejoy Pankajakshan表示：“ Mavenir致力于实现基于软件构建的网络，可在任何云上运行。这一承诺旨在让CSP能够在基站和数据中心内部使用满足其特定需求的最佳组件。Mavenir和AMD正在通过合作为CSP提供多种选择，帮助他们优化无线接入以及核心网络的功耗、网络效率和总拥有成本。”

AMD高级副总裁兼数据中心与通信集团总经理Salil Raje表示：“ 云原生电信网络为CSP提供了具有灵活性、较低运营成本、易于管理的系统，以及更广泛的生态系统，让CSP能够随着网络需求的增长实现增值、创新和升级能力。我们非常自豪能与Mavenir开展紧密合作，向采用AMD数据中心产品的电信运营商提供出众的总体拥有成本和可预测的扩展性，以及拥有高性能的节能解决方案。”

Mavenir的OpenBeam创新型无线产品组合专为CSP不断增长的需求而设计，拥有敏捷、高成本效益的智能无线功能，可满足当前以及随着网络变化和扩展而产生的网络关键需求。无线解决方案适用于各种用例，包括所有频段的基本覆盖、室外小型蜂窝网络等，可用于实现在城市和农村环境中提供商业和消费服务的公共和专有网络。

Mavenir的融合分组核心是一个端到端、完全容器化的产品组合，能够为现有移动网络的现代化提供多代际支持，同时实现以经济高效的方式向5G过渡。其云原生架构具有专为云模式打造的应用和服务，在公有云、私有云和混合云中提供易扩展性、硬件解耦、敏捷性、可移植性和弹性。其Web规模的细粒度微服务架构符合运营商级的要求，如高可用性、安全性和性能等。

如需了解更多关于此次合作的信息，敬请莅临于2月27日至3月2日在巴塞罗那举办的2023年世界移动通信大会，参观Mavenir（2号展馆2H60展台）和AMD（2号展馆2M61展台）的展位。

AMD、AMD Arrow标识、EPYC™、Zynq™和Ultrascale+™及其组合是Advanced Micro Devices, Inc.的商标。其他名称仅出于提供信息之目的，可能是其各自所有者的商标。

关于Mavenir：

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件提供商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商和企业加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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