PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sampled1 heeft vandaag aangekondigd dat het nieuwe genomica Sampled SMART Lab in Glasgow, VK, een project is gestart met Guardant Health, Inc. , een toonaangevend precisie-oncologiebedrijf, om bloedmonsters te beheren voor een grootschalige longkanker-screeningonderzoek. Het SHIELD Lung registratieonderzoek is ontworpen om de prestaties te evalueren van een Guardant bloedgebaseerde screeningtest om longkanker op te sporen bij personen van 50-80 jaar met een hoog risico. Sampled is al begonnen met het ontvangen van bloedmonsters voor het onderzoek, waaraan naar verwachting bijna 10.000 patiƫnten zullen deelnemen en dat in ongeveer 100 centra in de VS en Europa zal worden uitgevoerd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.