Le Laboratoire de génomique de Sampled à Glasgow lance un projet inaugural avec Guardant Health

PISCATAWAY, NEW JERSEY--(BUSINESS WIRE)--Sampled1 annonce aujourd'hui le lancement par le nouveau laboratoire génomique Sampled SMART Lab de Glasgow, au Royaume-Uni, d'un projet mené en collaboration avec Guardant Health, Inc. chef de file de l'oncologie de précision, portant sur la gestion d'échantillons sanguins dans le cadre d'une étude de dépistage du cancer du poumon à grande échelle. L'étude d'enregistrement SHIELD Lung a pour but d'évaluer la performance d'un test de dépistage sanguin de Guardant pour détecter le cancer du poumon chez les personnes à haut risque âgées de 50 à 80 ans. Sampled a commencé la collecte d'échantillons de sang destinés à l'étude, qui prévoit le recrutement de près de 10 000 patients. L'étude sera menée dans une centaine de centres aux États-Unis et en Europe. Sampled assurera la réception des échantillons de sang de l'étude en provenance de ces sites, leur préparation pour l'analyse et leur stockage jusqu'à leur expédition aux laboratoires américains de Guardant Health pour le traitement des tests.

"Ce projet constitue une étape décisive pour offrir les capacités de classe mondiale de Sampled à travers le monde. Guardant Health constitue une référence en matière de tests oncologiques de précision et nous sommes ravis de faire équipe avec eux pour gérer et préparer les échantillons de sang de cette étude clinique majeure", a déclaré Robin Grimwood, PDG de Sampled. "Notre laboratoire de Glasgow se trouve au cœur de BioCity, l'incubateur écossais pour l'innovation dans le domaine des sciences de la vie, et nous avons ainsi pu attirer une équipe de professionnels scientifiques chevronnés qui intégreront notre équipe."

Le site de Sampled à Glasgow sera en mesure de stocker et de gérer de grandes quantités d'échantillons sanguins tout au long de l'étude qui durera deux ans. Le laboratoire de recherche et d'analyse de biopuces de 3000 pieds carrés, fleuron de la technologie, a été créé pour offrir les services de Sampled Smart Labs aux clients européens. Le laboratoire utilise des technologies de pointe mises au point par un certain nombre de fournisseurs, notamment : les plateformes de séquençage Illumina, le séquençage à longue lecture PacBio, les capacités de microarray de ThermoFisher, et l'identification d'échantillons moléculaires par microfluidique de Standard BioTools. Le laboratoire dispose également d'une large gamme de systèmes automatisés de manipulation des liquides de Hamilton, PerkinElmer et SPT Labtech.

À propos de Sampled and Sampled SMART Labs

Sampled est un laboratoire de nouvelle génération capable d'exploiter les données précieuses de tout échantillon biologique. Grâce à nos services intégrés "Sampled SMART Lab", nous assurons le stockage, la gestion, l'analyse, la recherche et le transport de matériel biologique, proposant aux partenaires une solution transparente pour tout type d'échantillon de recherche. Notre ambition est de créer un monde dans lequel nous facilitons et accélérons la tâche des innovateurs dans le domaine sanitaire afin d'améliorer la santé humaine. Notre mission vise à placer les SMART Labs de Sampled au coeur de chaque innovation sanitaire transformatrice. Sampled a son siège à Piscataway, dans le New Jersey, et dispose de laboratoires aux États-Unis et en Europe, ainsi que de laboratoires partenaires aux Pays-Bas, en Chine et en Australie.

Infinity BiologiX LLC, Roylance Stability Storage Limited et Roylance Scientific Limited exercent leurs activités sous le nom de Sampled. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.sampled.com.

