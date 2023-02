Getlink : Le Tunnel sous la Manche se positionne à la pointe de la technologie d’alimentation électrique ferroviaire et accroit sa capacité de transport

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Getlink (Paris:GET) annonce la mise en service par Eurotunnel du plus puissant compensateur statique synchrone du monde (de technologie VSC) connecté à un système de traction électrique ferroviaire, le STATCOM. Fruit d’un investissement de 45 millions d’euros1 et de 5 ans de recherche, cette technologie développée par GE, et en collaboration avec Eurostar, permet à Eurotunnel de doubler la puissance de compensation réactive dans le tunnel sous la Manche et améliore la stabilité de son réseau électrique en particulier en période de pointe.

Eurotunnel pourra faire circuler en permanence jusqu’à 16 trains de dernière génération simultanément dans le tunnel sous la Manche, soit 1 000 trains par jour, confirmant ainsi son potentiel de développement du transport transmanche bas-carbone. La technologie STATCOM inscrit la performance de l’infrastructure d’Eurotunnel dans un temps long et ouvre des perspectives de croissance en facilitant l’accès aux aux services transmanche pour les trains grande vitesse nouvelle génération.

Nicolas Brossier, Directeur Ingénierie et Projets d’Eurotunnel, a déclaré : « Fidèle à son esprit pionnier, le tunnel sous la Manche accueille le plus gros dispositif mondial STATCOM dans un environnement ferroviaire. Ce système technologique de pointe renforce la fiabilité et la capacité de notre infrastructure et assure à nos clients une performance opérationnelle optimale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ».

« Il est essentiel de fournir un flux d'électricité stable et constant à ce lien vital. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec Getlink, un client précieux, pour faciliter la mise à niveau réussie du réseau de traction du tunnel sous la Manche. Celui-ci permettra à des millions de passagers de continuer à voyager en toute sécurité et efficacement entre le Royaume-Uni et la France », a déclaré Johan Bindele, Grid Systems Integration Business Leader, GE Grid Solutions. « La technologie STATCOM de GE est la meilleure solution pour assurer la stabilité de l'alimentation électrique dans le tunnel et aider à naviguer dans l'environnement complexe auquel nos clients sont confrontés aujourd'hui. »

Pour Amar Chaabi, Directeur des opérations chez Eurostar Group : « Pionnier du transport ferroviaire à grande vitesse en Europe, Eurostar Group est fier de participer à cette aventure qui repousse les limites du voyage transmanche. En renforçant l’efficacité de l’infrastructure et en augmentant le nombre de trains en circulation dans le tunnel, cette nouvelle avancée technologique permettra d’accompagner notre objectif ambitieux de transporter 30 millions de passagers par an d'ici 2030, sur l’ensemble de notre réseau. »

******************************

A propos de GE Grid Solutions :

Grid Solutions est une entreprise de GE Renewable Energy et sert des clients dans le monde entier avec plus de 12 000 employés. Grid Solutions fournit des solutions électriques et industriels dans le monde entier, à travers des équipements, des systèmes et des services permettant d'acheminer l'électricité de manière fiable et efficace depuis le point de production jusqu'au consommateur final. Grid Solutions s'attache à relever les défis de la transition énergétique en permettant la connexion sûre et fiable des ressources énergétiques renouvelables et distribuées au réseau. Nous électrifions le monde grâce à des technologies de réseau de pointe et accélérons la transition énergétique. Pour en savoir plus sur Grid Solutions de GE, visitez le site :https://www.gegridsolutions.com

A propos d'Eurostar Group :

Initié en septembre 2019, le projet d'alliance entre Eurostar et Thalys, a reçu l'approbation de la Commission européenne fin mars 2022 donnant naissance à la holding Eurostar Group le 1er mai 2022.

Eurostar Group est détenu par SNCF Voyages Développement (55,75%), filiale de SNCF Voyageurs, CDPQ (19,31%), la SNCB (18,50%) et des fonds gérés par Federated Hermes Infrastructure (6,44%).

La société holding est basée à Bruxelles et détient 100% des actions d'Eurostar International Limited (Eurostar) et de THI Factory SA (Thalys), qui restent des entreprises ferroviaires à part entière et dont les sièges sociaux sont respectivement à Londres et à Bruxelles.

L'ambition est d'offrir une alternative attrayante aux transports routiers et aériens et d'accélérer le transfert modal de 19 millions de passagers transportés en 2019 à 30 millions en 10 ans.

La nouvelle entité offrira le plus grand réseau international à grande vitesse d'Europe occidentale et se fixe pour objectif de déployer une politique environnementale ambitieuse dans les prochaines années.

www.eurostar.com

A propos de Getlink

Getlink SE (Euronext Paris : GET) est, via sa filiale Eurotunnel, concessionnaire jusqu’en 2086 de l’infrastructure du tunnel sous la Manche et exploite les services de Navettes Camions et Passagers (voitures et autocars) entre Folkestone (R.-U.) et Calais (France). Eurotunnel est le moyen le plus rapide, le plus fiable, le plus facile et le plus respectueux de l'environnement pour traverser la Manche. Depuis son inauguration en 1994, plus de 476 millions de personnes et 98 millions de véhicules ont voyagé dans le tunnel sous la Manche. Cette liaison terrestre unique qui voit passer 25% des échanges entre le Continent et le Royaume-Uni est devenue un lien vital renforcé par l’interconnexion électrique ElecLink installée dans le Tunnel. Getlink complète ses services de mobilité durable avec sa filiale de fret ferroviaire Europorte qui offre un vaste éventail de services de transport ferroviaire intégré. Engagé en faveur de services « bas-carbone » qui maîtrisent leurs impacts sur son environnement (à travers ses activités le Groupe évite l’équivalent de 2 millions de tonnes de CO 2 par an) , Getlink a inscrit au cœur de ses préoccupations la place faite à l’homme, à la nature et aux territoires.

https://www.getlinkgroup.com

1 Regroupe l’ensemble des coûts inhérents au projet.