Hoffmann et VM Matériaux : Premier accord de distribution en France métropolitaine pour la distribution de sacs de ciment décarboné H-IONA

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un accord de distribution de sacs de ciment décarboné H-IONA à destination des professionnels du bâtiment, des artisans et du grand public en France métropolitaine avec VM Matériaux.

La signature de cet accord marque une accélération de la mise à disposition des ciments décarbonés Hoffmann Green pour les professionnels du bâtiment, les artisans et le grand public. Avec ce partenariat, Hoffmann Green Cement adresse maintenant tous les marchés du béton en Métropole : le marché du Béton Prêt à l’Emploi, le marché du Béton Préfabriqué et le marché du Sac de Ciment.

Implanté sur la façade ouest, le spécialiste du négoce en matériaux VM Matériaux sera ainsi le premier distributeur en France métropolitaine à proposer aux professionnels du bâtiment, aux artisans et au grand public la vente du ciment H-IONA en sac de 25 Kg. La technologie H-IONA développée par Hoffmann Green est un ciment polyvalent pour béton ou mortier, qui permet de réaliser divers travaux de maçonnerie. Il présente une empreinte carbone 5 fois moins élevée qu’un ciment Portland traditionnel. Les sacs de ciment H-IONA seront disponibles dans les 50 points de ventes du réseau VM Matériaux.

Signé lundi 30 janvier, l’accord prévoit une mise en place du partenariat courant février.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce premier accord de distribution de nos solutions en France métropolitaine est pour nous une grande fierté. Les ciments Hoffmann Green proposent des alternatives fiables à tous ceux qui cherchent à concilier construction et lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre partenariat avec VM Matériaux, les professionnels du bâtiment, les artisans et les particuliers du grand ouest auront maintenant la possibilité d’accéder plus simplement notre technologie H-IONA. Nous nous réjouissons de répondre ainsi à l’urgence de transformer le secteur de la construction pour aller vers la neutralité carbone. »

Eric ROUET, Directeur Général de VM Matériaux ajoute : « VM Matériaux est un distributeur qui a pris des engagements forts pour réduire son impact carbone ; dans cette démarche, nous sommes donc systématiquement à la recherche de matériaux de construction à la fois innovants et qui répondent aux grands enjeux environnementaux d’aujourd’hui en terme d’impact carbone. Hoffmann Green Cement Technologies remplissant ces 2 conditions, nous sommes très heureux d’avoir signé ce partenariat. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE VM MATERIAUX

Présent sur le Grand Ouest de la France, VM MATERIAUX distribue des matériaux de construction et de rénovation et fait de la dimension conseil le cœur de son activité. Au service des professionnels du bâtiment et des particuliers à projet, son réseau de 79 points de vente équipés d’espace libre-service, propose des solutions en couverture, gros œuvre, cloison, plafond, isolation, bois, panneaux, carrelage et salle de bain, aménagement intérieur et extérieur, outillage…

LNTP est l’enseigne spécialisée de négoce de matériaux destinée aux travaux publics (voirie, assainissement des eaux usées et pluviales, et aménagement urbain).

VM MATERIAUX est l’activité spécialisée de négoce de matériaux du Groupe HERIGE.

Pour plus d’informations : www.vm-materiaux.fr