Forsee Power signe un partenariat avec CALB pour l'achat de cellules de batterie et renforce sa stratégie d'approvisionnement responsable

Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert des systèmes de batteries intelligentes pour l'électromobilité durable, s'associe au fabricant chinois de cellules et leader mondial des nouvelles technologies énergétiques CALB, pour l'acquisition de cellules à très haute densité d'énergie qui seront intégrées dans ses systèmes de batteries.

Alors que Forsee Power renforce sa stratégie d'approvisionnement responsable, CALB est le premier fournisseur du Groupe à passer par son nouveau processus de vérification approfondie (due diligence), intégrant un audit par un tiers.

CALB, un fournisseur majeur de cellules spécialisé dans les technologies des véhicules commerciaux

Créé en 2007, CALB (CALB Co., Ltd) est un leader mondial des nouvelles technologies énergétiques. L'industriel chinois – entré à la Bourse de Hong Kong en 2022 – prévoit de porter ses capacités de production à 500 GWh d'ici 2025. Il est spécialisé dans les cellules pour véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.

CALB est le premier fournisseur de Forsee Power à être soumis à l'audit par un tiers. En décembre 2022, Bureau Veritas a mené un audit de gestion ESG sur site de CALB, confirmant un niveau élevé de pratiques sociales, environnementales et de gouvernance. Une attention particulière a été portée à la sécurité, à la traçabilité des matériaux ainsi qu'au calcul de l'empreinte carbone des produits.

CALB est engagé dans le développement durable, avec de grandes capacités d'innovation écologique, s'efforçant de réduire l'empreinte carbone de ses produits tout en améliorant leur cycle de vie.

CALB fournit des technologies de batteries lithium-ion NMC intégrées dans les systèmes de batteries haute énergie de Forsee Power. CALB a annoncé la construction de sa giga-usine européenne au Portugal, présentant une opportunité d'approvisionnement européen pour Forsee Power à l'avenir.

Forsee Power se positionne sur des marchés en hyper croissance – 2,7 milliards de dollars en 2020 et 15,8 milliards de dollars en 20271 – et la sécurisation des approvisionnements partout où le Groupe opère est un facteur de succès pour l'entreprise. Avec 5 usines en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, Forsee Power est déjà le leader du marché des bus électriques en Europe et un acteur majeur du secteur off-highway.

Forsee Power s'engage pour des opérations responsables avec une attention particulière sur les achats

Dans un contexte de forte demande en cellules de batterie liée à l'accélération de l'électromobilité à l'échelle mondiale, Forsee Power s'attache à nouer des partenariats d'approvisionnement avec les meilleurs producteurs de cellules au monde. Ces partenariats permettent de sécuriser les approvisionnements et ainsi, les livraisons clients ; et surtout de collaborer avec des fournisseurs responsables pour maintenir la performance ESG de Forsee Power au plus haut niveau.

En effet, le Groupe a récemment obtenu la Médaille d'Or d'EcoVadis. L'agence de notation en développement durable place ainsi la performance de Forsee Power à un niveau très avancé, parmi les 2% des meilleures entreprises de batteries évaluées dans le monde. Ceci est le résultat de la stratégie ESG du Groupe qui met fortement l'accent sur les achats responsables.

Concrètement, en plus de la signature du code de conduite des fournisseurs de Forsee Power, à partir de 2023, ceux-ci devront remplir un questionnaire ESG complet pour fournir des informations sur leur gestion et leurs performances environnementales, sociales et de gouvernance. En outre, dans le cadre du nouveau processus de due diligence de Forsee Power, les fournisseurs sont désormais soumis à des audits menés par des tiers.

Ces audits visent à :

confirmer que le système de gestion ESG des fournisseurs est conforme aux exigences des normes ESG de Forsee Power ;

s’assurer que le fournisseur a effectivement mis en œuvre les dispositions prévues ;

garantir que le système de gestion ESG du fournisseur peut atteindre les objectifs des politiques ESG ;

évaluer la capacité de son système de gestion ESG à garantir que l'organisation du fournisseur répond aux exigences légales, réglementaires et contractuelles applicables ;

et d'identifier les domaines d'amélioration potentiels du système de gestion ESG.

À propos de Forsee Power

Forsee Power est un groupe industriel français spécialisé dans les systèmes de batteries intelligents pour un transport électrique durable (véhicules légers, camions, bus, trains, navires). Acteur majeur en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, le Groupe conçoit, assemble et fournit des systèmes de gestion de l'énergie basés sur les cellules parmi les plus robustes du marché et assure l'installation, la mise en service et la maintenance sur site ou à distance. Plus de 1 600 bus et 100 000 véhicules légers électriques sont équipés de batteries Forsee Power. Le Groupe propose également des solutions de financement (location de batteries) et des solutions de seconde vie pour les batteries de transport.

Forsee Power et ses 650 collaborateurs sont engagés pour le développement durable ; le Groupe a obtenu la médaille d’Or de l’agence de notation internationale EcoVadis.

Pour plus d’informations : www.forseepower.com | @ForseePower

À propos de CALB

CALB est une entreprise chinoise de haute technologie spécialisée dans la recherche, la production, la vente et le développement d'applications commerciales de batteries au lithium, de systèmes de gestion de batteries et de produits intégrés connexes et de matériaux de batteries au lithium. CALB a achevé un aménagement industriel complet en Chine en installant ses bases industrielles dans le Jiangsu, le Fujian, le Sichuan, le Hubei, l'Anhui et le Guangdong, ainsi que ses bases de matériaux et de recyclage, et l'aménagement industriel à l'étranger se déroule également. En tant que leader mondial des nouvelles technologies énergétiques, CALB s'engage à être un créateur de valeur énergétique, en construisant un système d'exploitation énergétique complet pour fournir des solutions de produits complètes et une gestion du cycle de vie pour le marché d'application de tous les scénarios d'énergie nouvelle, représentés par les voitures, les navires et stockage d'Energie.

1 Marché des batteries pour les autobus, les camions, les véhicules tout-terrain, les véhicules électriques légers et le rail ; estimations de MarketsandMarkets et de la société.