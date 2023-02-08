Cirium（睿思誉）与Amadeus达成协议，助力旅游业优化航班搜索和预订

  • Amadeus将Cirium（睿思誉）先进的航班计划数据整合到自身旅游平台解决方案中，丰富了航班和搜索预订的可用数据集。
  • 该协议延长了两个行业领导者之间长达十年的合作伙伴关系
  • 新数据访问权限的开通可进一步优化旅行社和旅客的搜索和预订体验

纽约--()--(美国商业资讯)--全球领先的航空数据分析公司Cirium（睿思誉）与Amadeus签署协议，将先进的航班计划数据提供给Amadeus旅游平台(Amadeus Travel Platform)，进一步丰富航班搜索和预订的可用数据集。

作为旅游行业的技术领导者之一，全面及时的数据对于Amadeus 至关重要，可助其向客户提供高质量的信息。新协议的签订旨在将Cirium（睿思誉）全面且丰富的全球航班计划数据整合到Amadeus旅游平台中，从而使Amadeus 众多旅游相关领域的客户受益，包括航空公司、旅游供应商等。

Cirium（睿思誉）首席执行官Jeremy Bowen表示：“通过扩大Cirium（睿思誉）与Amadeus的合作伙伴关系，将旅游行业中两大领域的领导者结合起来，进一步改善航班搜索和预订体验，促使行业释放新的市场机会，实现收益最大化并为旅客带来更高效的体验。新的合作不仅仅为Amadeus航班分析工具提供全球航班计划，还巩固了其行业领先旅游平台的地位，使Cirium的航班计划数据能够为Amadeus客户提供更优质的信息。”

Amadeus航空、铁路和全球在线业务执行副总裁Sam Abdou表示：“此次扩展与Cirium（睿思誉）的合作关系，将其数据进一步整合到Amadeus多源航班计划数据平台中，丰富了我们的数据集，有助于我们保持为客户提供的数据的准确性和可预定性。”

Amadeus是业界领先的旅游分销和技术合作伙伴，以本地的专业知识为支撑，业务遍布全球。公司打造了关键的解决方案，帮助航空公司和机场、酒店和铁路、搜索引擎、旅行社、旅游运营商和其他旅游从业者开展业务并改善旅游体验。Cirium（睿思誉）先进的航班计划数据库涵盖了全球900多家航空公司和所有飞机类型的数据，通过将这些数据整合到Amadeus旅游平台，能帮助企业基于数据做出更准确的决策。

Cirium（睿思誉）拥有航空业界领先的航班计划数据。公司在航班计划和转机数据方面拥有40多年的经验。Cirium（睿思誉）领先的航班计划分析产品之一Cirium Diio Mi涵盖了全球所有航空公司97%的定期航班，包括过去20年的历史数据，和未来11个月的预测数据。

详细了解Cirium（睿思誉）的航班计划数据。

关于Cirium（睿思誉）

Cirium（睿思誉）结合强大的数据和分析能力，维持世界各地的航班运转。Cirium（睿思誉）的洞察基于航空业几十年的经验，帮助金融机构、航空公司、机场、航空制造商、MRO、旅游公司等制定合理明智的商业决策，以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium（睿思誉）是英国励讯集团(RELX)旗下公司，励讯集团是一家全球大数据分析服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。

如需了解更多信息，请在LinkedInTwitter或微信上关注Cirium（睿思誉），或者访问cirium.com

关于Amadeus

旅行推动社会进步，而Amadeus为旅行助力。Amadeus的解决方案通过整合旅行社、搜索引擎、旅游运营商、航空公司、机场、酒店、汽车和铁路，帮助旅客实现理想旅程。

在过去的30多年来， Amadeus与旅游业合作开发了先进的技术，将自身对人们出行方式的深刻理解与设计能力相结合，为客户提供所需的、极为复杂且值得信赖的关键系统。2019年，Amadeus帮助来自190多个国家的超过19亿旅客与当地旅游供应商建立了联系。Amadeus是一家具有全球视野的公司，同时也注重本地运营，在客户有需要的地方开展业务。

Amadeus的目标是塑造旅行业的未来。我们致力于追求更好的技术，让旅程更美好。

Amadeus是一家在西班牙证券交易所上市的IBEX 35公司，股票代码为AMS.MC。公司在过去十年中连续不断地获得了道琼斯可持续发展指数的认可。

如需了解有关Amadeus的更多信息，请访问www.amadeus.com

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媒体垂询请联系：
Cirium（睿思誉）公关部：media@cirium.com
Tribe China（中国）：cirium@thetribechina.com

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