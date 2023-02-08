Cirium（睿思誉）与Amadeus达成协议，助力旅游业优化航班搜索和预订

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的航空数据分析公司Cirium（睿思誉）与Amadeus签署协议，将先进的航班计划数据提供给Amadeus旅游平台(Amadeus Travel Platform)，进一步丰富航班搜索和预订的可用数据集。

作为旅游行业的技术领导者之一，全面及时的数据对于Amadeus 至关重要，可助其向客户提供高质量的信息。新协议的签订旨在将Cirium（睿思誉）全面且丰富的全球航班计划数据整合到Amadeus旅游平台中，从而使Amadeus 众多旅游相关领域的客户受益，包括航空公司、旅游供应商等。

Cirium（睿思誉）首席执行官Jeremy Bowen表示：“通过扩大Cirium（睿思誉）与Amadeus的合作伙伴关系，将旅游行业中两大领域的领导者结合起来，进一步改善航班搜索和预订体验，促使行业释放新的市场机会，实现收益最大化并为旅客带来更高效的体验。新的合作不仅仅为Amadeus航班分析工具提供全球航班计划，还巩固了其行业领先旅游平台的地位，使Cirium的航班计划数据能够为Amadeus客户提供更优质的信息。”

Amadeus航空、铁路和全球在线业务执行副总裁Sam Abdou表示：“此次扩展与Cirium（睿思誉）的合作关系，将其数据进一步整合到Amadeus多源航班计划数据平台中，丰富了我们的数据集，有助于我们保持为客户提供的数据的准确性和可预定性。”

Amadeus是业界领先的旅游分销和技术合作伙伴，以本地的专业知识为支撑，业务遍布全球。公司打造了关键的解决方案，帮助航空公司和机场、酒店和铁路、搜索引擎、旅行社、旅游运营商和其他旅游从业者开展业务并改善旅游体验。Cirium（睿思誉）先进的航班计划数据库涵盖了全球900多家航空公司和所有飞机类型的数据，通过将这些数据整合到Amadeus旅游平台，能帮助企业基于数据做出更准确的决策。

Cirium（睿思誉）拥有航空业界领先的航班计划数据。公司在航班计划和转机数据方面拥有40多年的经验。Cirium（睿思誉）领先的航班计划分析产品之一Cirium Diio Mi涵盖了全球所有航空公司97%的定期航班，包括过去20年的历史数据，和未来11个月的预测数据。

详细了解Cirium（睿思誉）的航班计划数据。

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关于Cirium（睿思誉）

Cirium（睿思誉）结合强大的数据和分析能力，维持世界各地的航班运转。Cirium（睿思誉）的洞察基于航空业几十年的经验，帮助金融机构、航空公司、机场、航空制造商、MRO、旅游公司等制定合理明智的商业决策，以塑造旅游行业的未来、增加营收并提升客户体验。Cirium（睿思誉）是英国励讯集团(RELX)旗下公司，励讯集团是一家全球大数据分析服务商。RELX PLC股票在伦敦、阿姆斯特丹和纽约证券交易所交易，股票代码如下：伦敦：REL；阿姆斯特丹：REN；纽约：RELX。

如需了解更多信息，请在LinkedIn、 Twitter或微信上关注Cirium（睿思誉），或者访问cirium.com。

关于Amadeus

旅行推动社会进步，而Amadeus为旅行助力。Amadeus的解决方案通过整合旅行社、搜索引擎、旅游运营商、航空公司、机场、酒店、汽车和铁路，帮助旅客实现理想旅程。

在过去的30多年来， Amadeus与旅游业合作开发了先进的技术，将自身对人们出行方式的深刻理解与设计能力相结合，为客户提供所需的、极为复杂且值得信赖的关键系统。2019年，Amadeus帮助来自190多个国家的超过19亿旅客与当地旅游供应商建立了联系。Amadeus是一家具有全球视野的公司，同时也注重本地运营，在客户有需要的地方开展业务。

Amadeus的目标是塑造旅行业的未来。我们致力于追求更好的技术，让旅程更美好。

Amadeus是一家在西班牙证券交易所上市的IBEX 35公司，股票代码为AMS.MC。公司在过去十年中连续不断地获得了道琼斯可持续发展指数的认可。

如需了解有关Amadeus的更多信息，请访问www.amadeus.com。

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