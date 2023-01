Accord Cirium – Amadeus: une amélioration de la recherche et de la réservation de vols qui bénéficie à l’industrie du voyage

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Cirium, le leader de l’analyse de l’aviation, a signé avec Amadeus un accord portant sur l’intégration dans la Travel Platform d’Amadeus de ses données avancées d’horaires de vol, améliorant ainsi l’ensemble de données disponibles pour la recherche et les réservations de vols.

Pour Amadeus, l’un des leaders technologiques de l’industrie du voyage, il est essentiel de disposer de données complètes et actualisées pour fournir des informations de haute qualité à ses clients. En vertu du nouvel accord, l’intégralité des données d’horaires de Cirium seront intégrées à la Travel Platform d’Amadeus, au bénéfice des nombreux clients d’Amadeus dans le domaine du voyage, notamment les compagnies aériennes et les agences de voyage, entre autres.

Jeremy Bowen, PDG de Cirium, a déclaré: «L’élargissement du partenariat de Cirium avec Amadeus combine les capacités de deux leaders de l’industrie du voyage dans leurs domaines respectifs et améliore encore la recherche et les réservations de vols. Le nouvel accord permettra également au secteur de dégager de nouvelles opportunités de marché, de maximiser les revenus et de créer une expérience plus efficace pour le voyageur. Notre nouveau partenariat va au-delà de la fourniture d’horaires de vols mondiaux à l’outil Schedules Analytics d’Amadeus: en intégrant les données d’horaires de Cirium à sa Travel Platform, leader du secteur, Amadeus enrichit la qualité des informations fournies à ses clients.»

Sam Abdou, vice-président exécutif, Air, Rail & Global Online, Amadeus, a déclaré: «L’élargissement de notre partenariat avec Cirium et la poursuite de l’intégration de leurs données dans notre plateforme d’horaires aériens multi-sources enrichit notre base de données et contribue à maintenir un niveau élevé de précision des données et de possibilités de réservation pour nos clients.»

Amadeus, l’un des principaux partenaires technologiques et de distribution de voyages du secteur, dispose d’une présence mondiale soutenue par une expertise locale. La Société élabore des solutions essentielles qui aident les compagnies aériennes et les aéroports, les compagnies de chemins de fer, les moteurs de recherche, les agences de voyages, les voyagistes, les hôtels et d’autres acteurs du secteur du voyage à gérer leurs opérations et à améliorer l’expérience de voyage. L’intégration des données issues de la base de données avancées d’horaires de Cirium, qui couvre plus de 900 compagnies aériennes dans le monde et tous les types d’aéronefs, permettra aux entreprises ayant accès à la Travel Platform d’Amadeus de prendre des décisions plus précises.

La base de données d’horaires de Cirium est sans égale dans le secteur de l’aéronautique. La Société possède plus de 40 ans d’expérience des horaires et données de correspondance des compagnies aériennes. L’un des principaux outils d’analyse d’horaires créé par Cirium, Cirium Diio Mi, couvre 97% de tous les vols réguliers de compagnies aériennes dans le monde depuis 20 ans et 11 mois à l’avance.

Pour plus d’informations sur les horaires de Cirium.

FIN

Notes à l’intention des rédacteurs

À propos de Cirium

Cirium rassemble des données et des analyses puissantes pour faire avancer le monde. L'entreprise fournit des informations basées sur des décennies d'expérience dans le secteur, qui permettent aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques, aux aéroports, aux compagnies aériennes et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions logiques et éclairées façonnant l'avenir des voyages, qui augmentent les revenus et améliorent l'expérience clients. Cirium fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision fondés sur l'information auprès des professionnels et des entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées sur les bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; New York : RELX.

Pour plus d’informations, suivez les actualités de Cirium sur LinkedIn ou Twitter ou visitez le site Web cirium.com.

À propos d’Amadeus

Les voyages contribuent au progrès. Et Amadeus contribue au voyage. Les solutions Amadeus permettent aux voyageurs d’accéder aux séjours de leur choix par le biais d’agences de voyages, de moteurs de recherche, de tour-opérateurs, de compagnies aériennes, d’aéroports, d’hôtels, de véhicules et de trains.

Nous développons notre technologie en partenariat avec le secteur du voyage depuis plus de 30 ans. Nous conjuguons une connaissance approfondie du comportement des voyageurs avec la capacité de concevoir et de fournir à nos clients les systèmes les plus complexes, les plus fiables et les plus indispensables répondant à leurs besoins. En 2019, nous avons connecté plus de 1,9 milliard de voyageurs avec des fournisseurs locaux dans plus de 190 pays. Nous sommes une entreprise globale avec un état d’esprit mondial et une présence locale partout où nos clients ont besoin de nous.

Notre objectif est de définir l’avenir du voyage. Nous recherchons sans cesse avec enthousiasme des technologies plus efficaces qui rendent les voyages plus agréables.

Amadeus, qui fait partie de l’indice IBEX 35, est cotée à la bourse espagnole sous le symbole AMS.MC. La Société est également reconnue par le Dow Jones Sustainability Index depuis ces dix dernières années.

Pour plus d’informations sur Amadeus, rendez-vous sur www.amadeus.com.

Suivez-nous sur:

Facebook

Twitter

LinkedIn

YouTube

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.