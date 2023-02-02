ExaGrid與艾睿電子達成協議

麻塞諸塞州馬爾波羅--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--業界唯一的分層備份儲存解決方案供應商ExaGrid®今天宣布，公司已經與名列《財星》500大企業第104名的加值經銷商艾睿電子(Arrow Electronics)達成了經銷協議。艾睿彙集了世界領先的技術和服務，以實現其全球通路生態系統。艾睿的雲端管理平臺ArrowSphere透過廣泛的雲端目錄和生命週期管理功能，將這些技術與數千個通路合作夥伴和終端使用者連接起來，消除了IT購買過程中的複雜性。

ExaGrid總裁兼執行長Bill Andrews表示：「我們很高興能夠與艾睿電子建立這種關係，並透過與艾睿電子的新協議，將我們的分層備份儲存解決方案提供給美國和加拿大的更多通路合作夥伴及其最終用戶。這項新協議支援我們加強通路關係，並與更多的經銷商一起發展業務，所有這些努力都是為了繼續專注於為企業提供業界一流的備份儲存。」

ExaGrid擁有超過3,750個活躍的中上規模客戶和大型企業客戶，他們使用ExaGrid分層備份儲存來保護資料。ExaGrid的成長正在加速，公司正在全球招募各個業務領域的人才。ExaGrid最近公布了2022年的出色業績，其中包括年營收成長，以及連續九季保持現金、息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)和損益(P&L)正值。

ExaGrid提供含有前端磁碟快取緩衝區——即效能層(Performance Tier)——的分層備份儲存服務，可直接將資料寫入磁碟，以實現更快的備份，並且可以直接從磁碟還原，從而實現更快的還原和虛擬機器開機。長期保留資料被分層並歸入已進行重複資料刪除的資料存放庫，即保留層，以減少保留儲存的數量以及由此產生的成本。這種兩層的方法可以提供更快的備份和還原效能，以及更低成本的儲存效率。

此外，ExaGrid還提供橫向擴充架構，可以隨著資料量的增加簡單地新增應用裝置。每台應用裝置都包括處理器、記憶體和網路連接埠，因此隨著資料量的增加，所需的所有資源都可用來保持固定長度的備份時間。這種橫向擴充儲存方法可以消除成本高昂的全面性大規模升級，同時允許在同一橫向擴充系統中混合使用不同大小和型號的應用裝置，從而避免產品報廢，同時保護前期和後期的IT投資。ExaGrid憑藉非面向網路層（分層氣隙）、延遲刪除和不可變的資料物件，提供業界一流的勒索軟體還原服務。

關於ExaGrid

ExaGrid可提供具有獨特的磁碟快取緩衝區、長期保留存放庫和橫向擴充架構的分層備份記憶體。ExaGrid的緩衝區具有極快的備份、還原和即時虛擬機器復原能力。保留存放庫可以極低的成本長期保留資料。ExaGrid的橫向擴充架構包括全套應用裝置，可確保隨著資料增加而提供固定長度的備份時間，從而避免成本高昂的全面性大規模升級和產品過時。ExaGrid提供唯一的兩層備份儲存方法，具有非面向網路的層、延遲刪除和不可變物件，可從勒索軟體攻擊中復原。

ExaGrid在以下國家/地區擁有實體銷售和售前系統工程師：阿根廷、澳洲、比荷盧經濟體、巴西、加拿大、智利、獨立國家國協、哥倫比亞、捷克共和國、法國、德國、香港、伊比利亞、印度、以色列、日本、墨西哥、北歐各國、波蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、土耳其、阿聯、英國、美國及其他地區。

敬請造訪我們的網站exagrid.com或在LinkedIn上與我們聯絡。請在我們的客戶成功案例中查看客戶對其ExaGrid體驗的評價，並瞭解為什麼他們現在能夠顯著減少在備份儲存上花費的時間。請查閱我們收到的100多則Gartner Peer Insights評論。ExaGrid為能夠獲得+81的淨推薦值得分而感到驕傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

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