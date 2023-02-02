ExaGrid与艾睿电子达成协议

马萨诸塞州马尔堡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--业界唯一的分层备份存储解决方案提供商ExaGrid®今天宣布，公司已经与位列《财富》500强企业第104名的增值分销商艾睿电子(Arrow Electronics)达成了分销协议。艾睿汇集了世界领先的技术和服务，以实现其全球渠道生态系统。艾睿的云管理平台ArrowSphere通过广泛的云目录和生命周期管理功能，将这些技术与数千个渠道合作伙伴和最终用户连接起来，消除了IT购买过程中的复杂性。

ExaGrid总裁兼首席执行官Bill Andrews表示：“ 我们很高兴能够与艾睿电子建立这种关系，并通过与艾睿电子的新协议，将我们的分层备份存储解决方案提供给美国和加拿大的更多渠道合作伙伴及其最终用户。这项新协议支持我们加强渠道关系，并与更多的经销商一起发展业务，所有这些努力都是为了继续专注于为企业提供业界一流的备份存储。”

ExaGrid拥有超过3,750个活跃的中上规模客户和大型企业客户，他们使用ExaGrid分层备份存储来保护数据。ExaGrid的增长正在加速，公司正在全球范围内招募各个业务领域的人才。ExaGrid最近公布了2022年的出色业绩，其中包括年营收增长，以及连续九个季度保持现金、息税折旧摊销前利润(EBITDA)和损益(P&L)正值。

ExaGrid提供带有前端磁盘缓存停放区——即性能层(Performance Tier)——的分层备份存储服务，可直接将数据写入磁盘，以实现更快的备份，并且可以直接从磁盘恢复，从而实现更快的还原和虚拟机启动。长期保留数据被分层并归入经去重操作的数据存储库，即保留层，以减少保留存储的数量以及由此产生的成本。这种两层的方法可以提供更快的备份和恢复性能，以及更低成本的存储效率。

此外，ExaGrid还提供横向扩展架构，可以随着数据量的增加简单地添加设备。每台设备都包括处理器、内存和网络端口，因此随着数据量的增加，所需的所有资源都可用来保持定长的备份窗口。这种横向扩展存储方法可以消除成本高昂的叉车式升级，同时允许在同一横向扩展系统中混合使用不同大小和型号的设备，从而避免产品报废，同时保护前期和后期的IT投资。ExaGrid凭借非面向网络层（分层气隙）、延迟删除和不可变的数据对象，提供业界一流的勒索软件恢复服务。

关于ExaGrid

ExaGrid可提供具有独特的磁盘缓存停放区、长期保留存储库和横向扩展架构的分层备份存储器。ExaGrid的停放区具有极快的备份、还原和即时虚拟机恢复能力。保留存储库可以极低的成本长期保留数据。ExaGrid的横向扩展架构包括全套设备，可确保随着数据增加而提供固定长度的备份窗口，从而避免成本高昂的叉式升级和产品过时。ExaGrid提供唯一的两层备份存储方法，具有非面向网络的层、延迟删除和不可变对象，可从勒索软件攻击中恢复。

ExaGrid在以下国家/地区拥有实体销售和售前系统工程师：阿根廷、澳大利亚、比荷卢经济联盟、巴西、加拿大、智利、独立国家联合体、哥伦比亚、捷克共和国、法国、德国、中国香港、伊比利亚、印度、以色列、日本、墨西哥、北欧各国、波兰、沙特阿拉伯、新加坡、南非、韩国、土耳其、阿联酋、英国、美国及其他地区。

敬请访问我们的网站exagrid.com或在LinkedIn上与我们联系。请在我们的客户成功案例中查看客户对其ExaGrid体验的评价，并了解为什么他们现在能够显著减少在备份存储上花费的时间。请查阅我们收到的100多条Gartner Peer Insights评论。ExaGrid为能够获得+81的净推荐值得分而感到骄傲！

ExaGrid是ExaGrid Systems, Inc.的注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

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