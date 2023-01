ExaGrid conclut un accord avec Arrow Electronics

MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé du secteur, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de distribution avec Arrow Electronics, un distributeur à valeur ajoutée du Fortune 104. Arrow regroupe des technologies et services inégalés pour autonomiser son écosystème de canaux mondiaux. ArrowSphere, la plateforme de gestion cloud d’Arrow, élimine la complexité du processus d’achat informatique en connectant ces technologies à des milliers de partenaires de canaux et d’utilisateurs finaux grâce à un catalogue cloud étendu et à des capacités de gestion du cycle de vie.

« Nous sommes heureux d'entamer cette collaboration et de mettre notre solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé à la disposition d’un plus grand nombre de partenaires de distribution et de leurs clients finaux aux États-Unis et au Canada grâce à ce nouvel accord avec Arrow Electronics », déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d’ExaGrid. « Ce nouvel accord soutient nos efforts pour renforcer nos relations dans le canal et développer nos activités auprès d'un plus grand nombre de revendeurs, tout en continuant d’offrir aux entreprises le meilleur stockage de sauvegarde du secteur. »

ExaGrid compte plus de 3 750 clients professionnels actifs sur le marché intermédiaire supérieur et grandes entreprises qui utilisent le stockage de sauvegarde hiérarchisé d’ExaGrid pour protéger leurs données. La croissance d’ExaGrid s’accélère et la société recrute dans tous les domaines de son activité à l'échelle mondiale. ExaGrid a récemment annoncé ses faits saillants pour 2022, qui comprenaient une croissance annuelle du chiffre d’affaires, ainsi qu'un solde de liquidité, un BAIIA, et un compte de résultats positifs pour les neuf derniers trimestres consécutifs.

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application sur cache de disque frontal, le Performance Tier, qui écrit les données directement sur le disque, ce qui permet des sauvegardes extrêmement rapides et des restaurations directes à partir du disque et offre les restaurations et les démarrages VM les plus rapides. Les données de rétention à long terme sont hiérarchisées vers un référentiel de données dédupliqué, le Retention Tier, afin de réduire le volume de stockage de rétention et les coûts qui en résultent. Cette approche à deux niveaux offre les performances de sauvegarde et de restauration les plus rapides du secteur et une efficacité de stockage au coût le plus bas.

De plus, ExaGrid est fondé sur une architecture expansive dans laquelle les dispositifs sont simplement ajoutées à mesure que le volume de données augmente. Chaque dispositif comprend un processeur, une mémoire et des ports réseau, de sorte qu’au fur et à mesure de l’augmentation des données, toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Cette approche de stockage expansive élimine la nécessité de procéder à des mises à niveau coûteuses et permet de mélanger des dispositifs de tailles et de types différents dans le même système expansif, ce qui élimine le problème de l’obsolescence des produits tout en protégeant les investissements informatiques immédiatement et à long terme. ExaGrid offre la meilleure récupération du secteur en cas de rançongiciel avec son niveau non exposé au réseau (tampon hiérarchisé), les suppressions retardées et les objets de données immuables.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d’ingénieurs dédiés aux systèmes de vente et de prévente dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, et d’autres régions.

Visitez notre site exagrid.com et suivez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent à propos de leurs expériences avec ExaGrid et pourquoi ils consacrent désormais beaucoup moins de temps à leur stockage de sauvegarde dans nos témoignages client. Consultez la centaine d’avis de nos pairs à notre sujet sur le site Peer Insights reviews de Gartner. ExaGrid est fier de son score NPS de +81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.