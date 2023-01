Zurich entscheidet sich für AWS zur Beschleunigung der digitalen Transformation und Bereitstellung neuer Kundenerlebnisse in großem Maßstab

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), hat heute bekannt gegeben, dass die Zurich Insurance Group (Zurich), ein führender Mehrspartenversicherer mit weltweiten Sach-, Unfall- und Lebensversicherungslösungen, seine IT-Infrastruktur auf AWS verlagert. Zurich wird die zuverlässige globale Infrastruktur, die fortschrittliche Analytik und die Technologien für maschinelles Lernen von AWS nutzen, um zur Unterstützung seiner weltweiten digitalen Strategie in großem Umfang neue digitale Kundenerlebnisse bereitzustellen und die Automatisierung voranzutreiben. Im Rahmen der mehrjährigen strategischen Zusammenarbeit will Zurich bis 2025 insgesamt 1.000 Anwendungen, darunter zentrale Versicherungs- und SAP-Workloads, auf AWS verlagern.

Durch die Verlagerung kritischer Anwendungen auf AWS soll die Infrastruktur von Zurich vereinfacht, modernisiert und automatisiert werden. Dieser Ansatz schafft flexible und skalierbare Anwendungsumgebungen und ermöglicht eine agile Produktentwicklung. Mit Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon Aurora (der vollständig verwalteten, mit MySQL und PostgreSQL kompatiblen relationalen Datenbank von AWS, die für die Cloud entwickelt wurde) und AWS App Runner (dem AWS-Service für die schnelle Bereitstellung von containerisierten Webanwendungen und APIs) will Zurich neue Produkte schneller entwickeln und auf den Markt bringen, um rund 30 Millionen US-Dollar pro Jahr einzusparen. So kann sich Zurich auf Innovationen und neue Kundenerlebnisse konzentrieren und wertvolle Ressourcen in neue Geschäftsmöglichkeiten, Rekrutierungs- und Akquisitionsstrategien reinvestieren. Durch den Einsatz von Cloud-Technologien wird Zurich auch in der Lage sein, die Kerngeschäftsprozesse zu rationalisieren und zu optimieren und sich besser auf die neuen Anforderungen an die Rechnungslegung im Jahr 2023 vorzubereiten, einschließlich der Anpassung an die internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS 9 und IFRS 17.

Zurich plant die Nutzung von RISE mit SAP on AWS, ein vollständig verwaltetes Angebot, das die Lösungs- und Implementierungserfahrung von SAP mit der Erfahrung von AWS bei der Transformation von SAP-Landschaften in der Cloud kombiniert. Durch die Migration seiner SAP-Umgebung zu AWS wird Zurich ein modernes, cloudbasiertes System schaffen, das Daten über das gesamte Unternehmen hinweg verknüpft. Die Migration der SAP-Workloads wird aus 20 Landschaften bestehen, einer Sammlung von Servern für einen bestimmten Workload, darunter mehr als 100 Einzelsysteme wie Personalwesen (HR) und Finanzen. Die umfassende SAP-Erfahrung von AWS wird es Zurich ermöglichen, die Leistung seiner SAP-Anwendungen zu steigern und seine Daten mit fortschrittlichen Analyse- und maschinellen Lerndiensten zu integrieren, um Prognosefunktionen und unternehmensweite Berichte zu erhalten.

Zurich nutzt AWS Skills Guild, ein umfassendes Qualifizierungsprogramm, das Unternehmen dabei hilft, Cloud-Ergebnisse zu beschleunigen, indem es Begeisterung weckt, das Engagement der Mitarbeiter steigert und eine Kultur des Lernens fördert. Der Versicherungsanbieter hat bereits mehr als 400 Mitarbeiter geschult und plant, das Programm weiter auszubauen. Zurich bietet Weiterbildungsmöglichkeiten an, um neue Mitarbeiter zu gewinnen und zu schulen und die Einführung der Cloud im gesamten Unternehmen zu beschleunigen.

„Wir wollen unseren Privatkunden helfen, ein sichereres und gesünderes Leben zu führen, und unseren Geschäftskunden ein sorgenfreies Leben ermöglichen, indem wir die Leistungsfähigkeit digitaler Technologien nutzen, um ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu erfüllen“, sagte Ericson Chan, Group Chief Information und Digital Officer bei Zurich. „Die Zusammenarbeit mit AWS wird die Art und Weise, wie wir Lösungen auf den Markt bringen, verändern und es uns ermöglichen, unseren Kunden die genauesten und aktuellsten Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Wir freuen uns darauf, die neue AWS-Region in der Schweiz zur Unterstützung unserer aufsichtsrechtlichen Berichtsanforderungen zu nutzen.“

„Dank seiner kunden- und innovationsorientierten Ausrichtung in den letzten 150 Jahren ist Zurich nach wie vor ein führender Versicherer für mehr als 55 Millionen Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Verlagerung der wichtigsten Geschäftsanwendungen zu AWS ermöglicht es Zurich, Daten in den Mittelpunkt seines Geschäfts zu rücken, um Prozesse zu automatisieren, die Effizienz zu steigern und die Reaktionsfähigkeit gegenüber Kunden zu verbessern“, so Matt Garman, Senior Vice President of Sales, Marketing, and Global Services bei Amazon Web Services. „Die Kombination von Zurichs Finanz-Know-how mit der umfassenden Funktionalität von AWS wird dem Versicherer helfen, sein Geschäft weiterzuentwickeln, um Kundenbedürfnisse zu antizipieren und stärker personalisierte Versicherungsprodukte anzubieten.“

