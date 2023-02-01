蘇黎世保險選擇AWS來加速數碼轉型並大規模提供全新客戶體驗

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜公司(NASDAQ: AMZN)旗下的亞馬遜網路服務公司(Amazon Web Services, AWS)今天宣佈，為全球提供財產、意外和人壽保險解決方案的知名多線保險公司蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group，簡稱“Zurich”）正在將其企業資訊科技(IT)基礎設施遷移到AWS。Zurich將利用AWS可靠的全球基礎設施、先進的分析技術和機器學習技術來提供全新的數碼化客戶體驗，並大規模推動自動化，以支援其全球數碼化策略。根據雙方的多年期策略性合作協定，Zurich將於2025年前把1,000個應用程式轉移到AWS，包括核心保險和SAP工作負載等。

Zurich將把其關鍵應用程式轉移到AWS，以簡化該公司的基礎設施，並使之現代化和自動化。這種方法將帶來靈活且可擴充的應用程式環境，支援敏捷型產品開發。利用亞馬遜關係型數據庫服務(Amazon RDS)、Amazon Aurora（AWS的全託管型並與MySQL和PostgreSQL相容的關係型數據庫，專為雲端運算打造）和AWS App Runner（可快速部署容器化Web應用程式和應用程式設計介面(API)的 AWS服務），Zurich將以更快的速度開發新產品並將之推向市場，每年可節省約3,000萬美元。應用程式遷移至AWS後，Zurich可以專注於創新和新的客戶體驗，將寶貴的資源重新投入到新的商機、招聘和收購策略中。採用雲端技術還使Zurich能夠精簡和優化其核心業務流程，並為2023年的新報告要求做更充分的準備，包括符合國際財務報告準則IFRS 9和IFRS 17的要求。

Zurich將使用AWS上的“RISE with SAP”，這是完全託管型產品，結合SAP的解決方案和實施經驗，以及AWS在協助客戶在雲端改造SAP場景方面的經驗。通過將SAP環境遷移到AWS，Zurich將打造現代的雲端型系統，連接整個業務中的數據。SAP工作負載的遷移將由20個場景組成，涉及一系列針對特定工作負載的伺服器，包括人力資源(HR)和財務等100多個獨立系統。AWS豐富的SAP經驗將幫助Zurich提高其SAP應用程式的效能，並將其數據與先進的分析和機器學習服務相融合，以獲得預測能力和企業級報告。

Zurich還將參與AWS Skills Guild計畫。AWS Skills Guild是全面的技能培育計畫，通過創造興奮點、提高員工參與度和孕育學習文化，幫助企業加快獲得雲端運算成果。Zurich已經培訓了超過400名員工，並打算進一步發展該計畫。Zurich提供技能發展機會，幫助吸引和培訓新的員工人才，並加速整個公司的雲端普及。

Zurich集團資訊與數碼總監Ericon Chan表示：「我們希望利用強大的數碼科技來迎合客戶不斷演變的需求，協助零售客戶擁有更安全、更健康的生活，並使商業客戶安心無憂。與AWS合作將改變我們將解決方案推向市場的方式，使我們能夠為客戶提供更正確和更新的見解。我們期待利用位於瑞士的新AWS區域來支援我們的監管報告要求。」

AWS銷售、營銷和全球服務高級副總裁Matt Garman表示：「在過去的150年裡，Zurich專注於客戶和創新，從而鑄就了該公司今天的一流保險公司地位，為全球5,500多萬個人和企業提供服務。將至關重要的業務應用程式轉移到AWS，使Zurich能夠將數據置於其業務核心，促使流程自動化，提高效率，並改善客戶回應能力。Zurich的金融專長與AWS的廣泛功能相結合，將有助於Zurich持續發展業務，預測客戶需求，並提供更多個人化的保險產品。」

關於亞馬遜網路服務

自2006年以來，亞馬遜網路服務一直是世界上全面性和採用廣泛度首屈一指的雲端平臺。AWS不斷地擴大其服務，現已支援幾乎所有的工作負載。目前，AWS通過31個地理區域內的99個可用區(Availability Zone)，為運算、儲存、數據庫、網路、分析、機器學習和人工智能(AI)、物聯網(IoT)、手機、安保、混合、虛擬和擴增實境、媒體和應用程式開發、部署和管理提供超過200項功能齊全的服務，並已宣佈計畫在加拿大、以色列、紐西蘭和泰國增加12個可用區和四個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括增長最快的初創企業、規模最大的企業和主要的政府機構，都信賴AWS為他們的基礎設施提供助力，幫助他們提高敏捷性、降低成本。如需瞭解關於AWS的更多資訊，請造訪aws.amazon.com。

關於亞馬遜

亞馬遜遵循四項原則：專注於客戶而非競爭對手、熱衷創新、追求卓越營運和長遠思考。亞馬遜力求成為以客戶為中心的全球頂級企業、全球最佳雇主和全球最安全的工作場所。公司率先推出了用戶評論、一鍵購物、個人化推薦、Prime會員、亞馬遜物流、AWS（亞馬遜網路服務）、Kindle直接出版(Kindle Direct Publishing)、Kindle、職業選擇計畫(Career Choice)、Fire平板電腦、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out技術、Amazon Studios和《氣候宣言》等產品和服務。如需瞭解更多資訊，請造訪amazon.com/about並關注@AmazonNews。

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