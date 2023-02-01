Esri與美國太空總署簽署太空行動協議

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--整個科學界正在進行關鍵工作，為應對全球各種緊迫挑戰研究解決方案，其中許多方面都需要用到地理學方法。從自然災害減災到氣候變遷減緩，科學家和研究人員針對這些挑戰做出明智決策的能力，在很大程度上依賴於可獲取的權威地理空間資料。為助科研人員一臂之力，智慧定位領域的全球領導者Esri已與美國太空總署(NASA)簽署「太空行動協定」(Space Act Agreement)。

該協定專注於將NASA地理空間內容的存取權延伸到更廣泛的全球社區，以便持續進行研究和探索。這些內容包括來自近100個星載感測器的新資料集，對大氣健康、陸地現象和海洋特徵進行了測量。該協議項下的合作將進一步補充ArcGIS Living Atlas of the World中現有的NASA資料。ArcGIS Living Atlas of the World是首屈一指的地理資訊和服務集合，包括地圖和應用程式。越來越多的NASA資料將以ArcGIS和開放地理空間資訊聯盟（Open Geospatial Consortium, Inc.，簡稱OGC）定義的格式提供給超過1000萬名地理資訊系統(GIS)軟體用戶。

Esri創辦人兼總裁Jack Dangermond表示：「我們正處於氣候行動的關鍵十字路口，當務之急是讓全球社會能夠取用權威資料，進而採取重要行動。我們很榮幸與NASA合作，讓地理空間社群能夠取用NASA的資料，這樣，我們都能為守護地球健康盡一份力。」

一直以來，地理空間資料在NASA的地球科學研究計畫中扮演關鍵角色，其中包括用科學手段監測和研究氣候變遷。此外，GIS一直是NASA不可或缺的工具，用於創建各類公共資源，比如NASA的災害測繪入口網站和NASA Earthdata GIS，後者是集中的雲端原生資源平臺，用於分發地球觀測資料、服務和資源。

NASA地球科學部專案科學家Gerald Guala表示：「我們希望NASA的資料能一直為最廣泛的受眾所用。我們欣賞Esri的龐大社群，並為在增進地球科學資料的可及性方面又邁出了一步而感到自豪。」

歡迎探索ArcGIS Living Atlas of the World中的NASA資料。如欲瞭解關於GIS如何協助科學界使用地圖和資料來應對氣候變遷等挑戰的更多資訊，請造訪esri.com/en-us/about/science/overview。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri擁有眾多區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴，在六大洲的100多個國家提供在地支援服務。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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