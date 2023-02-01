Esri与美国国家航空航天局签署太空行动协议

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--整个科学界正在开展关键工作，为应对全球各种紧迫挑战研究解决方案，其中许多方面都需要用到地理学方法。从自然灾害减灾到气候变化减缓，科学家和研究人员针对这些挑战做出明智决策的能力在很大程度上依赖于可获取的权威地理空间数据。为助科研人员一臂之力，位置智能领域的全球领导者Esri已与美国国家航空航天局(NASA)签署了一份“太空行动协议”(Space Act Agreement)。

该协议专注于将NASA地理空间内容的访问权扩展到更广泛的全球社区，以便开展持续研究和探索。这些内容包括来自近100个星载传感器的新数据集，对大气健康、陆地现象和海洋特征进行了测量。该协议项下的合作将进一步补充ArcGIS Living Atlas of the World中现有的NASA数据。ArcGIS Living Atlas of the World是首屈一指的地理信息和服务集合，包括地图和应用程序。越来越多的NASA数据将以ArcGIS和开放地理空间信息联盟（Open Geospatial Consortium, Inc.，简称OGC）定义的格式提供给超过1000万地理信息系统(GIS)软件用户。

Esri创始人兼总裁Jack Dangermond表示：“我们正处于气候行动的关键十字路口，当务之急是让全球社区能够访问权威数据，进而采取重要行动。我们很荣幸与NASA合作，让地理空间社区能够访问NASA的数据，这样，我们都能为守护地球健康尽一份力。”

一直以来，地理空间数据在NASA的地球科学研究计划中发挥着关键作用，其中包括用科学手段监测和研究气候变化。此外，GIS一直是NASA必不可少的工具，用于创建各类公共资源，比如NASA的灾害测绘门户和NASA Earthdata GIS，后者是一个集中的云原生资源平台，用于分发地球观测数据、服务和资源。

NASA地球科学部项目科学家Gerald Guala表示：“我们希望NASA的数据能一直为尽可能广泛的受众所用。我们欣赏Esri的庞大社区，并为在推动地球科学数据的开放获取方面又迈出了一步而感到自豪。”

欢迎探索ArcGIS Living Atlas of the World中的NASA数据。如需了解更多关于GIS如何帮助科学界使用地图和数据来应对气候变化等挑战的信息，请访问esri.com/en-us/about/science/overview。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri拥有众多区域办事处、国际分销商和合作伙伴，在六大洲的100多个国家提供本地支持服务。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

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