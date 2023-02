Esri unterzeichnet Space Act Agreement mit der NASA

REDLANDS, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Die Wissenschafts-Community sucht nach Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Welt, von denen viele einen geografischen Ansatz erfordern. Die Fähigkeit von Wissenschaftlern und Forschern, fundierte Entscheidungen im Zusammenhang mit diesen Herausforderungen zu treffen – von Naturkatastrophen bis zur Abmilderung des Klimawandels – hängt weitgehend von verfügbaren, zuverlässigen Geodaten ab. Um diese Anstrengungen zu unterstützen, hat Esri, der weltweite Marktführer von Location Intelligence, ein Space Act Agreement mit der National Aeronautics and Space Administration (NASA) unterzeichnet.

Die Vereinbarung zielt darauf ab, den Zugang zu Geodaten der NASA für weitere Forschungs- und Erkundungszwecke zu verbreitern, darunter neue Datensätze von fast 100 Sensoren, die vom Weltraum aus den Zustand der Atmosphäre, landgestützte Phänomene und Eigenschaften der Ozeane messen. Die Anstrengungen der Partner im Rahmen dieser Vereinbarung werden die bestehenden NASA-Daten in ArcGIS Living Atlas of the World, der führenden Sammlung von Geodaten und -diensten wie Karten und Apps ergänzen. Immer mehr Daten der NASA werden mehr als 10 Millionen Nutzern von Geoinformationssystemen (GIS) in Formaten zur Verfügung stehen, die auf ArcGIS und Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) basieren.

„Wir befinden uns in einer kritischen Phase für den Klimaschutz. Die Verfügbarkeit zuverlässiger Daten für die globale Gemeinschaft ist entscheidend, um diese wichtige Arbeit leisten zu können“, so Jack Dangermond, Gründer und President von Esri. „Wir sind sehr erfreut, dass die Geodaten-Community durch die Partnerschaft mit der NASA Zugang zu deren Daten erhält, damit wir alle unseren Beitrag zu einem gesunden Planeten leisten können.“

In der Vergangenheit hatten Geodaten eine wichtige Rolle für die erdwissenschaftlichen Forschungsinitiativen der NASA übernommen, die wissenschaftliche Projekte zur Überwachung und Erforschung des Klimawandels beinhalten. Zudem dient GIS für die NASA als ein bedeutendes Instrument für die Erstellung öffentlicher Ressourcen wie NASA Disasters Mapping Portal und NASA Earthdata GIS – einer zentralen, Cloud-basierten Ressource für die Verteilung von Erdbeobachtungsdaten, -diensten und -ressourcen.

„Wir wollen, dass die Daten der NASA von einem möglichst breiten Publikum für gute Zwecke genutzt werden können“, erklärt Gerald Guala, Programmwissenschaftler der Earth Science Division bei der NASA. „Wir schätzen die umfangreiche Community von Esri und sind stolz auf einen weiteren Schritt in Richtung unseres Ziels, geowissenschaftliche Daten leichter zugänglich zu machen.“

Erkunden Sie NASA-Daten in ArcGIS Living Atlas of the World. Um mehr darüber zu erfahren, wie GIS der wissenschaftlichen Community hilft, Karten und Daten zu nutzen, um die Herausforderungen des Klimawandels und andere Probleme zu bewältigen, besuchen Sie esri.com/en-us/about/science/overview.

