Sensorion et EVEON collaborent dans le cadre du développement d’un système d’injection pour l’administration de traitements de thérapie génique dans l’oreille interne

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN), société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d’audition, et EVEON, concepteur et fabricant de dispositifs médicaux pour la préparation et l’administration de médicaments, annoncent qu’ils collaborent pour la conception et le développement d’un système d’injection permettant l’administration des produits de thérapie génique de Sensorion dans l’oreille interne, dont le candidat médicament OTOF-GT.

Les thérapies développées pour le traitement de la surdité d’origine génétique sont généralement difficiles à mettre en œuvre car elles doivent être administrées dans la cochlée, un organe très petit et délicat enchâssé dans l’os temporal. Dans le cadre de cette collaboration, Sensorion et EVEON ont évalué les moyens permettant d’optimiser l’administration potentielle de produits de thérapie génique pour une efficacité et une flexibilité renforcées chez le patient. Cette optimisation soutient le développement des programmes de thérapie génique de Sensorion.

« Nous sommes très heureux d’avoir travaillé avec des chirurgiens ORL et avec EVEON dans le développement d’un système d’injection pour une administration sûre et efficace de nos produits de thérapie génique », a déclaré Dr Géraldine Honnet, Directrice Médicale de Sensorion. « Notre système d’injection est destiné à permettre une administration des produits candidats de thérapie génique de Sensorion dans l’oreille interne afin de restaurer l’audition chez les patients souffrant de formes monogéniques héréditaires de surdité. Une administration efficace et sûre est essentielle pour la thérapie génique et nous devons garantir une méthode d’injection optimale ».

« Chez EVEON, nous sommes ravis de travailler avec Sensorion, expert dans le domaine de l’audition », a déclaré Vincent Tempelaere, Président directeur général d'EVEON. « Ce nouveau projet démontre les capacités de nos plateformes technologiques respectives et permet à nos équipes de fournir des solutions sur-mesure pertinentes pour l'administration de nouvelles thérapies géniques».

Sensorion développe deux programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles OTOF-GT, visant la surdité causée par des mutations du gène codant pour l’Otoferline, et la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants (GJB2-GT).

À propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les troubles de l’audition, un important besoin médical non-satisfait.

Sensorion a développé une plateforme unique de R&D pour approfondir sa compréhension de la physiopathologie et de l’étiologie des maladies de l’oreille interne, lui permettant de sélectionner les meilleures cibles thérapeutiques et mécanismes d’action appropriés à ses candidats médicaments. Son portefeuille comprend à la fois des programmes de petites molécules ainsi que des thérapies géniques de l’oreille interne.

Son portefeuille de produits en phase clinique comprend un produit de Phase 2 : le SENS-401 (Arazasetron) qui progresse dans une étude clinique de Preuve de Concept dans l’ototoxicité induite par le cisplatine (CIO), et dans une étude en partenariat avec Cochlear Limited, chez des patients devant recevoir un implant cochléaire. Une étude de Phase 2 du SENS-401 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL) a également été finalisée en janvier 2022.

Sensorion poursuit sa large collaboration stratégique avec l’Institut Pasteur ciblant la génétique de l’audition. Sensorion développe deux programmes de thérapie génique visant à corriger les formes monogéniques héréditaires de surdité, parmi lesquelles OTOF-GT, visant la surdité causée par des mutations du gène codant pour l’Otoferline, et la perte auditive liée à des mutations du gène GJB2, afin de potentiellement traiter d’importants segments de perte auditive chez les adultes et les enfants (GJB2-GT). La société travaille également sur l’identification de biomarqueurs afin d’améliorer le diagnostic de ces maladies peu ou mal soignées.

www.sensorion.com

À propos d’EVEON

EVEON conçoit et développe des dispositifs sur mesure pour la préparation et l'administration de nouveaux traitements thérapeutiques. EVEON travaille avec les praticiens et les patients pour fournir des solutions afin d'améliorer l'observance du patient et la performance thérapeutique. EVEON développe vos dispositifs selon deux grandes approches : les dispositifs sur mesure basés sur vos besoins spécifiques ou les dispositifs sur mesure basés sur les plateformes technologiques propriétaires d'Intuity®.

Société certifiée ISO13485, EVEON intègre les principales normes internationales pertinentes des dispositifs électromécaniques : EN 62304 (logiciels), cybersécurité, EN 60601-1 (équipements électriques médicaux). EVEON est également impliquée dans un programme français spécifique pour construire avec d'autres entreprises, issues de divers domaines économiques, une convention des entreprises pour le climat.

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le Rapport Financier Annuel 2021 publié le 28 avril 2022 et disponible sur le site internet de la Société, et à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d’achat ou de souscription d’actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.