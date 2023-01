FourKites & cargonerds werken samen om freight forwarders en verladers wereldwijd kosten en tijd te besparen

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Toonaangevend supply chain visibility bedrijf FourKites kondigt vandaag aan samen te werken met cargonerds om het digitale vrachtplatform te verbeteren met haar marktleidende supply chain visibility data.

Met FourKites' data en machine learning-gedreven ETA (Estimated Time of Arrival) voorspellingen, kan cargonerds er nu voor zorgen dat haar freight forwarders en klanten producten kunnen tracken over de gehele end-to-end supply chain en precies weten wanneer ze aankomen op hun bestemming. De geïntegreerde oplossing volgt zendingen in real time over de weg, per spoor, over zee, door de lucht, via pakketdiensten en de last mile overal ter wereld

“FourKites heeft het grootste mondiale netwerk van supply chain data en de krachtigste machine learning ter wereld”, zegt Conrad Franchi, oprichter van cargonerds. "Hun end-to-end oplossing stelt ons in staat onze klanten de meest nauwkeurige ETA's en een betere netwerksamenwerking te bieden. Op het juiste moment de juiste data hebben om precies vast te stellen wat er kan worden gedaan, is de enige weg naar het proactief beperken van problemen en het verminderen van kosten en boetes."

Het in Hamburg, Duitsland, gevestigde cargonerds — een afsplitsing van Röhlig Logistics — is een software-ontwikkelingsbedrijf dat kleine en middelgrote freight forwarders bedient. In 2022 verzorgde cargonerds 250.000 zeevrachten, 250.000 luchtzendingen en 150.000 zendingen over de weg. Hun missie is het ontsluiten van de waarde van digitale supply chains en deze zo toegankelijk maken voor kleinere freight forwarders.

“Vaak hebben kleine en middelgrote freight forwarders geen toegang tot diensten als supply chain visibility, omdat ze niet beschikken over middelen voor software-ontwikkeling en implementatievaardigheden”, vervolgt Conrad.

Nu kunnen cargonerds’ freight forwarders voor elke zending in transit direct en veilig data naar hun supply chain stakeholders sturen. Op die manier kunnen klanten communicatie stroomlijnen, makkelijker samenwerken met partners, en het aantal on-time deliveries vergroten.

"Onze technologie is perfect voor logistieke dienstverleners, en we vinden het geweldig om samen te werken met cargonerds om onze aanwezigheid wereldwijd uit te breiden", zegt Marc Boileau, FourKites' Senior Vice President Sales, Network & Operations EMEA. "FourKites’ digitale oplossing zal handmatige tracking uit het cargonerds netwerk van freight forwarders en klanten elimineren, waardoor ze aanzienlijk tijd en middelen besparen en hun focus kunnen verleggen naar higher-value taken."

Over FourKites

Toonaangevend supply chain visibility platform FourKites® laat visibility verder reiken dan transport naar werven, magazijnen, winkels en meer. Met meer dan 3 miljoen getrackte zendingen per dag over de weg, per spoor, over zee, door de lucht, per pakketdienst en koerier getrackt, in meer dan 200 landen en regio’s, combineert FourKites real-time data met krachtige machine learning om bedrijven te helpen bij het digitaliseren van hun end-to-end supply chains. Meer dan 1.200 van ‘s werelds bekendste merken — waaronder 9 van de top 10 CPG en 18 van de top 20 food & beverage bedrijven — vertrouwen op FourKites om hun bedrijf te transformeren en meer flexibele, efficiëntere en duurzamere supply chains te creëren. Kijk voor meer informatie op https://www.fourkites.com/.

Over cargonerds

cargonerds - de digitale angel voor middelgrote wereldwijde freight forwarders - biedt plug-and-play software-oplossingen voor offreren, boeken, tracken en rapporteren. Internationale luchtvracht en zeevracht freight forwarders kunnen binnen 48 uur een eerste digitale klantervaring bieden via de snelle implementatie-aanpak. Het bedrijf werkt samen met toonaangevende aanbieders van logistieke software en data, zoals FourKites, Magaya en WebCargo om digitale innovaties voor 3PL-bedrijven te ontsluiten. De softwareproducten kunnen integreren met elk bestaand TMS- of ERP-systeem. De producten kunnen ook een digitaal datanetwerk tussen agentschappen tot stand brengen. Jaarlijks worden meer dan 500.000 wereldwijde zendingen beheerd. Het software-ontwikkelingsbedrijf is gevestigd in Hamburg, Duitsland, en biedt zijn cloud-producten wereldwijd aan. Ga voor meer informatie naar https://cargonerds.com/