FourKites & cargonerds s'associent pour permettre aux expéditeurs et aux transitaires internationaux d'optimiser les réductions de coûts et les gains de temps

FourKites & cargonerds partner to bring enhanced cost and time savings to global freight forwarders and shippers (Graphic: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--L'importante société de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel FourKites annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec cargonerds pour optimiser sa plateforme numérique de fret grâce à ses données de visibilité de chaîne logistique à la pointe du marché.

À l'aide des données et des capacités d'estimation des heures d'arrivée basée sur l'apprentissage automatique de FourKites, cargonerds peut désormais garantir que ses transitaires de fret et leurs clients assureront le suivi des produits d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement et sauront précisément quand ils arriveront à destination. La solution intégrée suivra les expéditions en temps réel partout dans le monde, que ce soit par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale ou encore dans le cadre du transport du dernier kilomètre.

« FourKites possède le plus vaste réseau mondial de données de chaîne d'approvisionnement ainsi que les plus puissantes capacités d'apprentissage automatique de la planète », affirme Conrad Franchi, fondateur de cargonerds. « Sa solution de bout en bout nous permet de transmettre à nos clients les heures d'arrivée estimée (ETA) les plus précises et de maximiser la collaboration sur le réseau. Disposer des données adéquates au bon moment pour identifier ce qui peut être fait exactement est le seul moyen pour atténuer les conséquences des problèmes de manière proactive tout en réduisant les coûts et les frais. »

Dérivée de Rohlig Logistics et basée dans la ville allemande d'Hambourg, cargonerds est une société de développement de logiciels au service des petits et moyens transitaires de fret. En 2022, cargonerds a organisé 250 000 expéditions maritimes, 250 000 expéditions aériennes et 150 000 expéditions routières. Sa mission est de libérer la valeur des chaînes logistiques numériques et de les rendre accessibles aux transitaires de fret de moindre ampleur.

« Souvent, les petits et moyens transitaires de fret n'ont pas accès à des services comme la visibilité de la chaîne logistique parce qu'ils manquent de ressources de développement de logiciels et de compétences en matière d'implémentation », poursuit Conrad.

À présent, les transitaires de fret de cargonerds peuvent envoyer, directement et de manière sécurisée, des données relatives à chaque expédition en transit à tous les intervenants de la chaîne logistique. De la sorte, leurs clients peuvent rationaliser les communications, collaborer plus facilement avec leurs partenaires et accroître la ponctualité des livraisons.

« Notre technologie convient parfaitement aux fournisseurs de services logistiques et nous sommes ravis de nous associer avec cargonerds pour étendre notre empreinte à l'échelle mondiale », explique Marc Boileau, vice-président directeur des ventes, du réseau et des opérations dans la zone EMEA de FourKites. « La solution numérisée de FourKites permettra au réseau de clients et de transitaires de frais de cargonerds de ne plus devoir assurer de suivi manuel, ce qui représente d'importants gains de temps et de ressources et leur permettra de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. »

cargonerds présentera sa solution avec FourKites et mettra en évidence toute la valeur que celle-ci confère à la fois aux expéditeurs et aux transporteurs lors d'un webinaire en direct qui aura lieu le mercredi 15 février. Inscrivez-vous ici.

À propos de FourKites

Principale plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement, FourKites® étend celle-ci au-delà du transport, dans les dépôts, les entrepôts, les magasins et autres. Couvrant plus de 200 pays et territoires et suivant quotidiennement plus de trois millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne, postale, et dans le cadre du transport du dernier kilomètre, FourKites allie données en temps réel et puissant apprentissage machine pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Plus de 1 200 marques figurant parmi les plus connues au monde, dont neuf des dix principales entreprises de produits de consommation emballés et dix-huit des vingt plus importantes entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leur activité et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, efficaces et durables. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.fourkites.com/.

À propos de cargonerds

Spécialiste du numérique et fournisseur providentiel des transitaires de fret internationaux de taille moyenne, cargonerds propose des solutions logicielles prêtes à l'emploi en matière de devis, commandes, suivi et rédaction de rapports. Les acteurs internationaux du fret aérien et maritime peuvent offrir une première expérience client numérique en 48 heures grâce à l'approche de mise en œuvre rapide de la société. Celle-ci est associée à d'importants fournisseurs de logiciels et de données logistiques comme FourKites, Magaya et WebCargo dans le but de libérer l'innovation numérique des sociétés 3PL. Les produits logiciels peuvent être intégrés à n'importe quelle configuration existante de système ERP ou TMS. Ils peuvent également créer un réseau interagence de données numériques. Plus de 500 000 expéditions mondiales sont gérées chaque année. La société de développement de logiciels est basée dans la ville allemande d'Hambourg et commercialise ses produits cloud à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://cargonerds.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.