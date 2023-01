Groupe TERA et le groupe HeX® + safyr.® annoncent le lancement de Safyr OPC, un capteur de mesure de la qualité de l’air dédié aux environnements ultra-exigeants (salles propres)

CROLLES, France & ESTAIMPUIS, Belgique--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, et le groupe HeX® + safyr.®, expert en maîtrise de la contamination des environnements critiques, annoncent aujourd’hui le lancement du nouveau capteur Safyr OPC, pour la mesure de la qualité de l’air des salles propres (salles blanches)1.

Le capteur Safyr OPC est une solution clé-en-main innovante pour la surveillance en temps réel des environnements maîtrisés. Doté de spécificités techniques avancées en termes de performances, d’usages et de coûts, Safyr OPC permet l’obtention de mesures très précises et répond ainsi aux nombreuses problématiques de la surveillance en continu des salles propres (salles blanches) utilisées dans les secteurs critiques à haut niveau de propreté.

Depuis l’évolution de la norme ISO 14644-2 en 2015, l’importance de mettre en place une surveillance des salles propres s’est renforcée. Par ailleurs, l’évolution permanente en termes de normes et de réglementation sur ce segment nécessite le développement d’un savoir-faire spécifique pour répondre aux nouvelles exigences et ainsi subvenir aux besoins des milieux industriels nécessitant des salles blanches. C’est dans cette optique que Groupe TERA s’est allié à un acteur de premier plan dans ce domaine, HeX® + safyr.®.

Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général déclare : « J’ai le plaisir d’annoncer notre nouveau partenariat avec deux acteurs de renommée mondiale, HeX Group® et Safyr®. L’objectif principal de notre partenariat est d’apporter une solution globale dans le domaine du contrôle environnemental des salles propres. Il s’agit d’une étape importante du développement de notre offre TERA Sensor qui, grâce à l’expertise de nos deux partenaires, cible désormais des nouveaux marchés en forte croissance, en particulier les salles biopropres et les secteurs de la micro-électronique et de l’aérospatial. Le lancement de Safyr OPC vient répondre aux nouvelles exigences en termes de normes et de réglementation des salles propres, en perpétuelle évolution, pour soutenir le développement de ce secteur en croissance soutenue. Enfin, ce développement illustre les synergies métiers dont bénéficie Groupe TERA avec une mise à profit de l’expérience acquise historiquement dans le domaine des salles propres via l’activité laboratoire ».

Tony Wattrelot, fondateur et CEO de Safyr®, ajoute : « Nous sommes ravis de pouvoir bénéficier du savoir-faire de TERA Sensor tout en appliquant notre expertise spécifique à notre domaine. En effet, notre savoir-faire depuis plus de 20 ans dans le domaine des salles propres nous a conduits à identifier parfaitement un manque et combler un besoin par l’apport d’une solution innovante désormais accessible. La plupart des utilisateurs qui n’osaient imaginer pouvoir contrôler le niveau de propreté de l’air pourront enfin surveiller ce paramètre critique indispensable à la maitrise de la contamination. Depuis plusieurs mois, la mise en place des prototypes sur les sites clients sont prometteurs et nous permettent de croire au succès de ce nouveau produit. »

Depuis 20 ans, HeX Group®, qui compte à ce jour 5 sites en Europe, propose un accompagnement personnalisé à ses clients et les conseille sur la stratégie de maîtrise de la contamination.

Fort des 20 ans d’expertise HeX® dans la maîtrise de la contamination des environnements critiques, Safyr® développe des instruments de mesures, consommables, services et logiciels afin de rendre accessibles les outils de maîtrise de la contamination en salles propres et environnements critiques au plus grand nombre d’utilisateurs (industriels, secteurs hospitalier, aérospatial, medtech, biotech, agroalimentaire, etc.). La Société est reconnue comme un acteur majeur et innovant dans le domaine, offrant son expertise à des acteurs emblématiques notamment de l’industrie pharmaceutique, des établissements de santé ou encore de la biotech.

Afin de fournir une solution complète et intégrée, le département calibration d’HeX® soutient le déploiement de Safyr OPC. HeX® a notamment développé un banc d’étalonnage pour les compteurs optiques de particules répondant aux exigences de performance de la norme internationale ISO 21501-4.

Un partenariat stratégique permettant d’optimiser les performances du capteur de Groupe TERA et d’accélérer son déploiement auprès des leaders industriels

Ce partenariat permet à Groupe TERA d’améliorer les performances de son capteur OEM pour atteindre des niveaux de sensibilité et de stabilité encore plus avancés grâce aux travaux de recherche et de développement en micro-fluidique et optique, menés avec son partenaire HeX® + safyr.®.

Cette collaboration s’est inscrite dans le cadre d’un contrat d’accompagnement pour l’intégration des capteurs au travers duquel Groupe TERA a aidé son client intégrateur, HeX® + safyr.®, à adapter son capteur aux spécificités techniques des clients finaux, dans des environnements qui ne pouvaient prétendre à accéder à ces technologies. Groupe TERA, qui a déjà assuré l’approvisionnement d’un premier stock de capteurs, continuera l’approvisionnement en fonction de la demande.

La commercialisation du capteur Safyr OPC pourra bénéficier du réseau de distribution de HeX® + safyr.®.

Avec un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros en 2022, le groupe HeX® + safyr.® se positionne comme un acteur de premier plan sur le marché européen. Le groupe HeX® + safyr.® propose aujourd’hui l’ensemble des produits et services attendus dans les salles propres avec le plus haut niveau de qualité / sécurité jamais rencontré dans le secteur. Cette offre est exclusive sur le marché européen. Le groupe a conquis en moins de 10 ans une part de marché de plus de 85% du parc hospitalier et est présent sur la quasi-totalité des sites pharma et biotech en Belgique francophone. Son développement et sa croissance sur des territoires comme le nord de la France et la Suisse laissent présager de fortes progressions dans les mois à venir.

Seuls 2 à 5 % des environnements propres sont contrôlés en continu par obligation réglementaire, soit plus de 95% de salles propres qui ne sont pas contrôlées à ce jour et qui représentent le marché potentiel du Safyr OPC.

En France, sur 2 413 327 de m² de salles propres, seuls 120 000 m² sont contrôlés en continu, le marché potentiel français du contrôle continu des particules dans l’air s’élèverait ainsi à près de 2,3 millions m².

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 143 salariés à fin juin 2022, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

1 Une salle blanche ou salle propre est une pièce ou une série de pièces où la concentration particulaire est maîtrisée afin de minimiser l'introduction, la génération, la rétention de particules à l'intérieur, généralement dans un but spécifique industriel ou de recherche scientifique. Les paramètres tels que la température, l'humidité et la pression relative sont également maintenus à un niveau précis (source : Wikipédia).