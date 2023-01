AFYREN choisit la Thaïlande pour implanter sa deuxième usine d’acides organiques biosourcés et conclut un projet de partenariat avec Mitr Phol, un leader mondial de l’industrie sucrière

CLERMONT-FERRAND, France & LYON, France & BANGKOK--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AFYREN (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits biosourcés et bas-carbone grâce à sa technologie de fermentation unique basée sur un modèle complètement circulaire, et Mitr Phol, groupe thaïlandais leader de la production du sucre de canne et de ses dérivés, annoncent la signature d’un protocole d’accord en vue de l’implantation d’une bioraffinerie en Thaïlande.

Cette signature a eu lieu en présence de Monsieur Olivier Becht, Ministre délégué auprès de la Ministre française de l'Europe et des Affaires étrangères, et de Madame Warawan Chitaron, Directrice Générale du Bureau Economique Industriel, Ministère de l’Industrie, Thaïlande, marquant le soutien des gouvernements des deux pays à ce projet stratégique.

« Ce projet est une étape majeure dans le développement d’AFYREN. Avec ce projet de deuxième usine, nous organisons notre implantation dans une région stratégique au cœur de l’Asie pour servir au mieux nos clients », explique Nicolas Sordet, Directeur Général d’AFYREN. En s’associant à Mitr Phol, AFYREN sécurise à long-terme un accès à une matière première durable, issue de l’industrie locale de la canne à sucre. Nous nous réjouissons de la perspective de travailler avec un groupe tel que Mitr Phol et de bénéficier de sa longue expérience dans la région. »

« Ce projet de partenariat innovant avec AFYREN répond en tous points à notre vision stratégique puisqu’il a vocation à renforcer le modèle circulaire et durable de notre activité industrielle, avec le développement de produits biosourcés durables », explique Verajet Vongkusolkit, CEO de « Thailand Sugar, Renewable Energy and New Business », Groupe Mitr Phol.

Un positionnement idéal

En faisant le choix de s’implanter dans les environs de Bangkok en Thaïlande, AFYREN sera en mesure d’accompagner au plus près ses clients locaux, régionaux et internationaux sur le marché stratégique de l’Asie, qui représente un quart de la demande mondiale en acides carboxyliques. La croissance de ce marché est tirée notamment par la dynamique des secteurs de l’alimentation humaine et de la nutrition animale ; en effet, les acides organiques bio-sourcés d’AFYREN entrent dans la composition de nombreux produits alimentaires sous la forme de conservateurs ou d’arômes naturels ainsi que dans de multiples produits pour la nourriture animale, notamment comme alternative à l’usage préventif d’antibiotiques.

En plus de bénéficier de la croissance du marché thaïlandais, AFYREN pourra tirer parti de la situation géographique privilégiée du pays, au cœur de l’Asie du Sud-Est, pour exporter une partie de la production de sa nouvelle usine vers d’autres pays asiatiques.

Un accord stratégique pour les deux entreprises

L’accord conclu entre AFYREN et Mitr Phol a vocation à conduire à la création de la deuxième usine de production d’acides organiques bio-sourcés du Groupe AFYREN. Il est en ligne avec la stratégie de développement d’AFYREN sur le modèle « build and operate » qui vise à se rapprocher au plus près de gisements de matières premières et des marchés de ses clients, avec une priorité donnée à l’Asie et l’Amérique du Nord.

Cet accord répond également à la vision du groupe Mitr Phol, qui s’est fixé comme objectif de « devenir le leader mondial du secteur du sucre et des produits biosourcés en combinant son modèle agroalimentaire totalement intégré avec des technologies innovantes et des compétences de gestion afin de créer de la valeur en vue d’une vie meilleure pour tous. »

La finalisation de cet accord devrait intervenir mi-2023, sous réserve d’accord des parties sur les termes définitifs du partenariat.

Un projet vertueux et circulaire

Les choix du site et du partenaire sont parfaitement en phase avec la stratégie RSE des deux groupes :

Sur le plan social, le projet aura un impact positif avec la création de 80 emplois directs et 280 emplois indirects pour assurer la production. AFYREN et Mitr Phol vont capitaliser sur le savoir-faire et les compétences développés dans le cadre de leurs activités respectives (en France et en Thaïlande) et assureront le recrutement, la formation et le développement des futurs employés de l’usine.

Sur le plan environnemental, le projet sera vertueux puisque l’usine à l’étude bénéficiera d’un accès direct à la matière première, réduisant considérablement l’empreinte environnementale liée à son transport. Le procédé AFYREN offre aussi un débouché intéressant à une matière première encore peu valorisée.



Par ailleurs, l’usine pourra bénéficier d’un accès à une électricité et une vapeur d’origine renouvelable et bas carbone, produites par cogénération de biomasse, renforçant le modèle de bioraffinerie et d’économie circulaire. Tout comme la première usine d’AFYREN, le procédé de fermentation de l’usine thaïlandaise ne consommera pas d’eau et les co-produits minéraux de production seront valorisés en tant qu’engrais à haute valeur ajoutée.

Grâce à cette approche, AFYREN poursuit son engagement de produire des acides biosourcés avec une empreinte carbone très inférieure à celle de la production traditionnelle à base de matières premières pétro-sourcées.

Ce projet confirme l’ambition développement durable de Mitr Phol vers le Net Zero en 2050, notamment via le développement de produits biosourcés.

Un deuxième outil industriel pour une production à grande échelle, qui bénéficiera du retour d’expérience de la première usine d’AFYREN, située en Europe

L’usine thaïlandaise à l’étude sera située à proximité immédiate des activités de Mitr Phol, près de Bangkok. En plus de la mise à disposition d’un terrain viabilisé, le Groupe sucrier fournira à long terme des co-produits de canne à sucre utilisés pour la production des acides via le procédé de fabrication d’AFYREN.

Cette deuxième usine vise une capacité de production d’environ 28 000 tonnes par an représentant un chiffre d’affaires annualisé d’environ 60 millions d’euros à pleine capacité, en ligne avec les objectifs annoncés lors de l’introduction en bourse d’AFYREN en octobre 2021. Le démarrage de production est anticipé pour 2025, le calendrier étant à préciser à l’issue des études d’ingénieries prévues au second semestre 2023.

La construction et l’exploitation de l’usine bénéficieront du retour d’expérience d’AFYREN NEOXY, la première usine du Groupe d’une capacité de production de 16 000 tonnes par an, dont le démarrage est en cours.

À propos de Mitr Phol

Mitr Phol Group est le troisième plus grand producteur de sucre au monde et exploite actuellement 16 sucreries, 11 centrales électriques biomasse, et 4 usines d'éthanol fédérant plus de 143 000 agriculteurs à travers la Thaïlande, le Laos, la Chine, l'Australie et l'Indonésie. Mitr Phol Group est également un grand producteur de biomasse en Asie. Il opère également dans le secteur des matériaux de substitution du bois, des engrais et des produits biosourcés, avec la durabilité comme stratégie centrale.

Pour en savoir plus : www.mitrphol.com

À propos d’AFYREN

Fondée en 2012 pour répondre au besoin croissant des industriels de réduire l’utilisation de dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire. Cette production réplique à l’identique les propriétés des molécules équivalentes pétro-sourcées, largement utilisées dans les secteurs de la nutrition humaine et animale, de la cosmétique, des arômes et parfums et de la chimie fine. En proposant des alternatives naturelles à ces marchés stratégiques, AFYREN s’inscrit dans une économie bas carbone et propose une approche résolument circulaire avec l’utilisation d’une biomasse locale et le choix d’une implantation stratégique, au plus près de ses clients. Fruit de 10 années de recherche, l'innovation de rupture d'AFYREN lui vaut d'être lauréate du Concours Mondiale d'innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et d’être sélectionnée dans la French Tech120 en 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d’AFYREN NEOXY, une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est. En 2022 l’usine AFYREN NEOXY ouvre ses portes. AFYREN et AFYREN NEOXY réunissent depuis près de 100 personnes sur leurs sites de Lyon, Clermont-Ferrand & Carling Saint-Avold. AFYREN a réalisé son introduction en Bourse en 2021 sur Euronext Growth® à Paris avec pour objectif d’accélérer son développement industriel (code ISIN : FR0014005AC9, mnémonique : ALAFY).

Pour en savoir plus : www.AFYREN.com

1 https://deallab.substack.com/p/top-sugar-manufacturers-by-sales

2 « Des déchets à la valeur »