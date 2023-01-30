豐田通商、IIJ、NEC和NTT Com與烏茲別克電信公司簽署電信基礎建設開發專案合約

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--豐田通商株式會社(Toyota Tsusho Corporation, "Toyota Tsusho")、Internet Initiative Japan Inc. (IIJ)、NEC Corporation (NEC)和NTT Communications Corporation (NTT Com)今天宣布，已與烏茲別克國有電信營運商烏茲別克電信公司(Uzbektelecom)簽署電信基礎建設開發專案（簡稱「專案」）合約，將為該國的先進數據通訊系統（簡稱「系統」）提供資料中心和電信基礎建設。

該系統的建設計畫將於2023年開始，相繼投入營運後，預計將顯著改善烏茲別克的通訊環境。

1. 背景

為因應各行業數位化所帶來的快速成長的數據通訊需求，烏茲別克正在擴大其電信基礎建設，旨在改善通訊品質，縮小城市和農村地區的數位鴻溝。在此背景下，烏茲別克政府決定加速數位化轉型(DX)，並為其數位化策略「數位烏茲別克2030」引進先進的資訊技術。

2. 概述

在「數位烏茲別克2030」專案中，上述四家公司將為烏茲別克電信公司在三大主要城市（塔什干、布哈拉和浩罕）的資料中心提供所需的電信設備和服務，幫助擴大電信傳輸和數據網路，以及國際數據通訊網路。預計此舉將大幅提升電信基礎建設的速度、容量和品質，並協助推動烏茲別克的數位化轉型，促進該國向未來向數位經濟的過渡。

該專案由日本國際協力銀行(JBIC)、日本貿易保險(NEXI)以及MUFG銀行提供資金。

3. 展望

透過此專案，四家公司將為實現更便捷、更舒適的社會，以及烏茲別克和中亞其他國家工業的永續發展做出貢獻。

[各參與公司的角色]

豐田通商

作為此專案的主承包商，豐田通商將擔任總協調人，確保專案的順利進行。

IIJ

在資料儲存和資料處理中心（資料中心）建設專案中，IIJ將提供其節能、優質、高效率的容器化IT模組「co-IZmo/I」，幫助建構雲端平臺，並為烏茲別克電信公司的資料中心營運人員提供訓練，以此為烏茲別克永續數位基礎建設的發展做出貢獻。

NEC

在烏茲別克電信公司電信傳輸網路和數據網路擴建專案中，NEC將利用其在支援烏茲別克電信公司基礎建設方面的多年經驗，透過提供光波多工通訊設備和對烏茲別克電信公司營運人員的訓練，為烏茲別克國家電信基礎建設的營運做出貢獻。

NTT Com

在國際數據通訊網路擴建專案中，NTT Com將為大規模通訊網路提供設備，並為烏茲別克電信公司的營運人員提供訓練，從而為烏茲別克實現數位化轉型做出貢獻。

[豐田通商概況] 公司名稱 豐田通商株式會社 地點 愛知縣名古屋市 成立時間 1948年7月1日 資本金 649.36億日圓 代表人 總裁兼執行長Ichiro Kashitani 營業項目 國內和國際貨物貿易、貨物進出口、建築工程、保險代理等。 網站 https://www.toyota-tsusho.com/english/

[IIJ概況] 公司名稱 Internet Initiative Japan Inc. 地點 東京都千代田區 成立時間 1992年12月3日 資本額 230.23億日圓 代表人 總裁、共同執行長兼營運長Eijiro Katsu 營業項目 提供網路連接和廣域網路服務、網路相關服務、網路系統建設、營運和維護、電訊設備的開發和銷售 網站 https://www.iij.ad.jp/en/

[NEC概況] 公司名稱 NEC Corporation 地點 東京都港區 成立時間 1899年7月17日 資本額 4,278億日圓 代表人 總裁兼執行長（代表董事）Takayuki Morita 營業項目 在公共解決方案業務、公共基礎建設業務、企業業務、網路服務業務和全球業務等領域提供ICT解決方案 網站 https://www.nec.com/

[NTT Com概況] 公司名稱 NTT Communications Corporation 地點 東京都千代田區 成立時間 1999年 資本額 2,309億日圓 代表人 總裁兼執行長（公司董事會代表成員）Toru Maruoka 營業項目 日本長途電信、國際電信、解決方案業務、ICT服務和解決方案及相關業務 網站 https://www.ntt.com/en/index.html

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