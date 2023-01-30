丰田通商、IIJ、NEC和NTT Com与乌兹别克斯坦电信公司签署电信基础设施开发项目合同

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--丰田通商株式会社(Toyota Tsusho Corporation, "Toyota Tsusho")、Internet Initiative Japan Inc. ("IIJ")、NEC Corporation ("NEC")和NTT Communications Corporation ("NTT Com")今天宣布，已与乌兹别克斯坦国有电信运营商乌兹别克斯坦电信公司(Uzbektelecom)签署电信基础设施开发项目（简称“项目”）合同，将为该国的先进数据通信系统（简称“系统”）提供数据中心和电信基础设施。

该系统的建设计划将于2023年开始，相继投入运营后，预计将显著改善乌兹别克斯坦的通信环境。

1. 背景

为应对各行业数字化所带来的快速增长的数据通信需求，乌兹别克斯坦正在扩大其电信基础设施，旨在改善通信质量，缩小城市和农村地区的数字鸿沟。在此背景下，乌兹别克斯坦政府决定加速数字化转型(DX)，并为其数字化战略“数字乌兹别克斯坦2030”引进先进的信息技术。

2. 概述

在“数字乌兹别克斯坦2030”项目中，上述四家公司将为乌兹别克斯坦电信公司在三大主要城市（塔什干、布哈拉和浩罕）的数据中心提供所需的电信设备和服务，帮助扩大电信传输和数据网络，以及国际数据通信网络。预计此举将大幅提升电信基础设施的速度、容量和质量，并帮助推动乌兹别克斯坦的数字化转型，促进该国向未来向数字经济的过渡。

该项目由日本国际协力银行(JBIC)、日本贸易保险(NEXI)以及MUFG银行提供资金。

3. 展望

通过此项目，四家公司将为实现更便捷、更舒适的社会，以及乌兹别克斯坦和中亚其他国家工业的可持续发展做出贡献。

[各参与公司的角色]

丰田通商

作为此项目的主承包商，丰田通商将担任总协调人，确保项目的顺利进行。



IIJ

在数据存储和数据处理中心（数据中心）建设项目中，IIJ将提供其节能、优质、高效的容器化IT模块“co-IZmo/I”，帮助构建云平台，并为乌兹别克斯坦电信公司的数据中心运营人员提供培训，以此为乌兹别克斯坦可持续数字基础设施的发展做出贡献。



NEC

在乌兹别克斯坦电信公司电信传输网络和数据网络扩建项目中，NEC将利用其在支持乌兹别克斯坦电信公司基础设施方面的多年经验，通过提供光波复用通信设备和对乌兹别克斯坦电信公司运营人员的培训，为乌兹别克斯坦国家电信基础设施的运营做出贡献。



NTT Com

在国际数据通信网络扩建项目中，NTT Com将为大规模通信网络提供设备，并为乌兹别克斯坦电信公司的运营人员提供培训，从而为乌兹别克斯坦实现数字化转型做出贡献。

[丰田通商概况] 公司名称 丰田通商株式会社 地点 爱知县名古屋市 成立时间 1948年7月1日 资本金 649.36亿日元 代表 总裁兼首席执行官Ichiro Kashitani 业务描述 国内和国际货物贸易、货物进出口、建筑工程、保险代理等。 网站 https://www.toyota-tsusho.com/english/

[IIJ概况] 公司名称 Internet Initiative Japan Inc. 地点 东京都千代田区 成立时间 1992年12月3日 资本金 230.23亿日元 代表 总裁、联合首席执行官兼首席运营官Eijiro Katsu 业务描述 提供互联网连接和广域网服务、网络相关服务、网络系统建设、运营和维护、电信设备的开发和销售 网站 https://www.iij.ad.jp/en/

[NEC概况] 公司名称 NEC Corporation 地点 东京都港区 成立时间 1899年7月17日 资本金 4,278亿日元 代表 总裁兼首席执行官（代表董事）Takayuki Morita 业务描述 在公共解决方案业务、公共基础设施业务、企业业务、网络服务业务和全球业务等领域提供ICT解决方案 网站 https://www.nec.com/

[NTT Com概况] 公司名称 NTT Communications Corporation 地点 东京都千代田区 成立时间 1999年 资本金 2,309亿日元 代表 总裁兼首席执行官（公司董事会代表成员）Toru Maruoka 业务描述 日本长途电信、国际电信、解决方案业务、ICT服务和解决方案及相关业务 网站 https://www.ntt.com/en/index.html

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