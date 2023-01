Toyota Tsusho, IIJ, NEC e NTT Com siglano un contratto con Uzbektelecom per un progetto di sviluppo di infrastrutture di telecomunicazioni

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Toyota Tsusho Corporation ("Toyota Tsusho"), Internet Initiative Japan Inc. ("IIJ"), NEC Corporation ("NEC") e NTT Communications Corporation ("NTT Com") oggi hanno annunciato la sigla di un contratto con Uzbektelecom, un operatore pubblico di telecomunicazioni dell'Uzbekistan, relativo a un progetto di sviluppo infrastrutturale di TLC ("il progetto") mirato a fornire un centro dati e un'infrastruttura di telecomunicazioni per un sistema di comunicazione dati all'avanguardia ("il sistema").

L'installazione del sistema è prevista per il 2023, e il lancio sequenziale delle operazioni dovrebbe migliorare notevolmente l'ambiente delle comunicazioni in Uzbekistan.

1. Contesto

In risposta alla rapida crescita della domanda di comunicazione dati trainata dalla digitalizzazione di diversi settori, l'Uzbekistan sta espandendo l'infrastruttura di TLC nazionale nell'obiettivo di rispondere a questioni quali il miglioramento della qualità delle comunicazioni e la riduzione del divario digitale tra le aree urbane e quelle rurali. A partire da questo contesto, il governo dell'Uzbekistan ha deciso di accelerare la trasformazione digitale (DX) e di introdurre le tecnologie IT più all'avanguardia per Digital Uzbekistan 2030, la sua strategia di digitalizzazione.

2. Panoramica

Per il progetto, lanciato nel quadro di Digital Uzbekistan 2030, le quattro aziende forniranno i dispositivi e i servizi di telecomunicazioni necessari per i data center di Uzbektelecom in tre città principali (Tashkent, Bukhara e Kokand), per l'espansione delle reti di trasporto e dati per le telecomunicazioni, oltre che per la rete internazionale di comunicazione dati. Secondo le previsioni, questo dovrebbe portare a un significativo aumento di velocità, capacità e qualità dell'infrastruttura TLC e contribuire a promuovere la DX in Uzbekistan, favorendo così la transizione del paese verso un'economia digitale in futuro.

Il progetto è finanziato dalla Japan Bank for International Cooperation (JBIC), da Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e dalla MUFG Bank, Ltd.

3. Prospettive

Tramite questo progetto, le quattro aziende contribuiranno alla realizzazione di una società più comoda e funzionale, oltre che allo sviluppo sostenibile di industrie in Uzbekistan e in altri paesi centroasiatici.

[Ruolo delle società partecipanti]

Toyota Tsusho

In qualità di fornitore principale, Toyota Tsusho fungerà da coordinatore globale del progetto e ne garantirà l'avanzamento senza problemi.

IIJ

Nel quadro dei progetti di costruzione del centro di archiviazione e trattamento dei dati (centro dati), IIJ contribuirà allo sviluppo di un'infrastruttura digitale sostenibile in Uzbekistan fornendo i suoi moduli IT containerizzati, ad alto risparmio energetico, di qualità elevata ed estremamente efficienti "co-IZmo/I", occupandosi della realizzazione della piattaforma cloud e formando il personale operativo del centro dati di Uzbektelecom.

NEC

Nel quadro del progetto di espansione della rete di trasporto per telecomunicazioni e della rete dati di Uzbektelecom, NEC contribuirà al funzionamento dell'infrastruttura nazionale di telecomunicazioni fornendo dispositivi di comunicazione multiplexing di lunghezza d'onda ottica e formando il personale operativo di Uzbektelecom, mettendo a frutto la pluriennale esperienza dell'azienda nel supporto dell'infrastruttura di telecomunicazioni dell'Uzbekistan.

NTT Com

Nel quadro del progetto di espansione della rete internazionale di comunicazione dati, NTT Com contribuirà alla realizzazione della DX in Uzbekistan tramite l'espansione della rete internazionale di comunicazione dati del paese asiatico con la fornitura di dispositivi per la rete di comunicazione su larga scala e con la formazione del personale operativo di Uzbektelecom.

[Panoramica su Toyota Tsusho] Nome della società Toyota Tsusho Corporation Sede Nagoya City, prefettura di Aichi Data di creazione 1 luglio 1948 Capitale 64,936 miliardi di yen Legale rappresentante Ichiro Kashitani, presidente e CEO Descrizione dell'attività Commercio nazionale e internazionale di merci, export e import di merci, impresa di costruzioni, agenti assicurativi e altro Sito web https://www.toyota-tsusho.com/english/

[Panoramica su IIJ] Nome della società Internet Initiative Japan Inc. Sede Chiyoda-ku, Tokyo Data di creazione 3 dicembre 1992 Capitale 23,023 miliardi di yen Legale rappresentante Eijiro Katsu, presidente, co-CEO e COO Descrizione dell'attività Fornitura di servizi di connettività internet e WAN, servizi di rete, costruzione, gestione e manutenzione di sistemi di rete, sviluppo e vendita di dispositivi di telecomunicazioni Sito web https://www.iij.ad.jp/en/

[Panoramica su NEC] Nome della società NEC Corporation Sede Minato-ku, Tokyo Data di creazione 17 luglio 1899 Capitale 427,8 miliardi di yen Legale rappresentante Takayuki Morita, presidente e CEO (direttore rappresentante) Descrizione dell'attività Fornitura di soluzioni ICT nei comparti commerciali delle soluzioni pubbliche, del business delle infrastrutture pubbliche, del business aziendale, del business dei servizi di rete e del business globale Sito web https://www.nec.com/

[Panoramica su NTT Com] Nome della società NTT Communications Corporation Sede Chiyoda-ku, Tokyo Data di creazione 1999 Capitale 230,9 miliardi di yen Legale rappresentante Toru Maruoka, presidente e CEO (membro rappresentante del consiglio di amministrazione della società) Descrizione dell'attività Telecomunicazioni a lunga distanza in Giappone, telecomunicazioni internazionali, soluzioni commerciali, servizi e soluzioni ICT e attività correlate Sito web https://www.ntt.com/en/index.html

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.