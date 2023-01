Toyota Tsusho, IIJ, NEC et NTT Com signent un contrat avec Uzbektelecom pour un projet de développement d’infrastructures de télécommunications

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Toyota Tsusho Corporation (« Toyota Tsusho »), Internet Initiative Japan Inc. (« IIJ »), NEC Corporation (« NEC ») et NTT Communications Corporation (« NTT Com ») ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un contrat avec Uzbektelecom, un opérateur public de télécommunications en Ouzbékistan, pour un projet de développement d’infrastructures de télécommunications (« le projet ») visant à fournir un centre de données et une infrastructure de télécommunications pour un système avancé de communication de données (« le système »).

L’installation du système devrait commencer en 2023 et le lancement séquentiel des opérations devrait améliorer considérablement l’environnement des communications en Ouzbékistan.

1. Contexte

En réponse à la croissance rapide de la demande de communication de données entraînée par la numérisation de diverses industries, l’Ouzbékistan étend son infrastructure de télécommunications visant à relever des défis tels que l’amélioration de la qualité des communications et la réduction de la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. C’est dans ce contexte que le gouvernement ouzbek a pris la décision d’accélérer la transformation numérique (DX) et d’introduire les dernières technologies de l’information pour sa stratégie de numérisation, Digital Uzbekistan 2030.

2. Vue d’ensemble

Pour le projet, lancé dans le cadre de Digital Uzbekistan 2030, les quatre sociétés fourniront les équipements et services de télécommunications nécessaires aux centres de données d’Uzbektelecom dans trois grandes villes (Tachkent, Boukhara et Kokand), l’expansion des réseaux de transport et de données des télécommunications, ainsi que le réseau international de communication de données. Cela devrait augmenter considérablement la vitesse, la capacité et la qualité de l’infrastructure de télécommunications et contribuer à propulser la transformation numérique en Ouzbékistan, facilitant ainsi la transition du pays vers une économie numérique à l’avenir.

Le projet est financé par la Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) et MUFG Bank, Ltd.

3. Perspectives

Grâce à ce projet, les quatre entreprises contribueront à la réalisation d’une société plus fonctionnelle et confortable, ainsi qu’au développement durable des industries en Ouzbékistan et dans d’autres pays d’Asie centrale.

[Rôles des entreprises participantes]

Toyota Tsusho

En tant que maître d’œuvre du projet, Toyota Tsusho servira de coordinateur général et assurera le bon déroulement du projet.

IIJ

Dans les projets de construction de centres de stockage et de traitement de données (centre de données), IIJ contribuera au développement d’une infrastructure numérique durable en Ouzbékistan en fournissant ses modules informatiques conteneurisés économes en énergie, de haute qualité et très efficaces « co-IZmo/I », la construction de la plateforme cloud et la formation du personnel opérationnel de centre de données d’Uzbektelecom.

NEC

Dans le cadre du projet d’expansion du réseau de transport de télécommunications et du réseau de données d’Uzbektelecom, NEC contribuera au fonctionnement de l’infrastructure nationale de télécommunications en fournissant des équipements de communication à multiplexage de longueur d’onde optique et en formant le personnel opérationnel d’Uzbektelecom, tirant parti de ses nombreuses années d’expérience dans le soutien de l’infrastructure de télécommunications de l’Ouzbékistan.

NTT Com

Dans le cadre du projet d’expansion du réseau international de communication de données, NTT Com contribuera à la réalisation de la transformation numérique en Ouzbékistan par l’expansion du réseau international de communication de données du pays en fournissant des équipements pour le réseau de communication à grande échelle et une formation pour le personnel opérationnel d’Uzbektelecom.

[Vue d’ensemble de Toyota Tsusho] Nom de la société Toyota Tsusho Corporation Emplacement Nagoya, Préfecture d’Aichi Date de fondation 1er juillet 1948 Capital 64,936 milliards de yens Représentant Président et CEO Ichiro Kashitani Description des activités Commerce national et international de marchandises, exportation et importation de marchandises, entreprise de construction, agents d’assurance, entre autres Site Web https://www.toyota-tsusho.com/english/

[Vue d’ensemble d’IIJ] Nom de la société Internet Initiative Japan Inc. Emplacement Chiyoda-ku, Tokyo Date de fondation 3 décembre 1992 Capital 23,023 milliards de yens Représentant Président, co-CEO et COO Eijiro Katsu Description des activités Fourniture de services de connectivité Internet et WAN, services liés au réseau, construction, exploitation et maintenance de systèmes de réseau, développement et vente d’équipements de télécommunication Site Web https://www.iij.ad.jp/en/

[Vue d’ensemble de NEC] Nom de la société NEC Corporation Emplacement Minato-ku, Tokyo Date de fondation 17 juillet 1899 Capital 427,8 milliards de yens Représentant Président et CEO (directeur représentant) Takayuki Morita Description des activités Fourniture de solutions TIC dans les domaines des affaires de solutions publiques, des affaires d’infrastructures publiques, des affaires d’entreprise, des affaires de services de réseau et des affaires mondiales Site Web https://www.nec.com/

[Vue d’ensemble de NTT Com] Nom de la société NTT Communications Corporation Emplacement Chiyoda-ku, Tokyo Date de fondation 1999 Capital 230,9 milliards de yens Représentant Président et CEO (membre représentant du conseil d’administration de la société) Toru Maruoka Description des activités Télécommunications longue distance au Japon, télécommunications internationales, solutions commerciales, services et solutions TIC et activités connexes Site Web https://www.ntt.com/en/index.html

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.